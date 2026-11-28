Air-e Intervenida suspenderá el servicio eléctrico en barrios de Soledad y Barranquilla el domingo 29 de noviembre. Conoce los horarios y zonas afectadas.

La compañía Air-e Intervenida ha anunciado que realizará trabajos de mantenimiento programados en la subestación 20 de Julio, ubicadas en el departamento del Atlántico. Esta intervención técnica implica la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica para garantizar la seguridad de las cuadrillas y la correcta ejecución de las obras. El corte afectará a numerosos barrios y urbanizaciones en las ciudades de Barranquilla y Soledad, generando molestias a miles de residentes y comerciantes.

Horarios y Detalles Técnicos de la Intervención

La actividad técnica está programada para realizarse el domingo 29 de noviembre, con un horario estricto que abarca desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Durante estas diez horas, el suministro eléctrico se verá interrumpido en los circuitos específicos identificados por la distribuidora. El objetivo principal de esta operación es la instalación de un nuevo transformador eléctrico en la subestación mencionada.

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Este equipamiento es fundamental para fortalecer la infraestructura eléctrica de la zona y mejorar la calidad del servicio a largo plazo. La empresa justificó la medida como parte de sus acciones orientadas al robustecimiento de las redes de distribución. Los trabajadores técnicos realizarán las conexiones necesarias mientras el sistema permanece desconectado, asegurando así el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial vigentes.

Sectores y Urbanizaciones Afectadas en Barranquilla

Los residentes de la urbanización Puerta de Oro y la villa Estefany se encontrarán sin suministro durante la ventana de intervención. Asimismo, la urbanización Villa Monaco y la urbanización Nueva Jerusalén forman parte de las zonas de corte. En el sector comprendido entre la calle 47 y la calle 53, desde la carrera 9B hasta la carrera 14 en la Ciudadela, la energía no estará disponible.

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Las calles adyacentes también sufrirán la interrupción, incluyendo la calle 54 desde la carrera 12A hasta la carrera 14. La carrera 15, desde la calle 54 hasta la calle 59 en El Encanto, quedará sin electricidad. Igualmente, la calle 57 desde la carrera 15 hasta la carrera 15E en El Encanto experimentará el mismo fenómeno. El sector de la calle 45, desde la carrera 9Sur hasta la carrera 15 en 20 de Julio, será otro punto crítico.

La Avenida Las Torres, desde la calle 45 hasta la calle 45E en 20 de Julio, perderá su suministro eléctrico habitual. En Villa del Carmen, la calle 56 hasta la calle 57B, desde la carrera 40 hasta la carrera 43, será afectada. La intersección de la calle 63 con la carrera 5E también entrará en el perímetro de la suspensión de servicio.

Zonas Adicionales y Barrios de Soledad

En Soledad, los barrios Bella Arena, El Milagro y Villa Cecilia se verán impactados por la falta de energía. La carrera 10, desde la calle 50C hasta la calle 51B en Carrizal, es una de las calles principales dentro del área de corte. La calle 45 hasta la calle Avenida Murillo, desde la carrera 1 hasta la carrera 4 en 20 de Julio, también sufrirá la interrupción.

La carrera 1H, desde la calle Avenida Murillo hasta la calle 41C, no tendrá servicio eléctrico. La calle 34, desde la carrera 1H hasta la carrera 2 en Villa Blanca, completará este grupo de afectaciones en el sector. La calle 46 hasta la calle 46D, desde la carrera 6C Sur hasta la carrera 13 Sur en Ciudadela 20 de Julio, es otra zona vulnerable.

La Avenida Las Torres hasta la carrera 1C3, desde la Avenida Murillo hasta la calle 45H en Ciudadela 20 de Julio, permanecerá oscura. El sector comprendido desde la carrera 2C hasta la carrera 5, desde la calle 41C hasta la calle 44 en Ciudadela 20 de Julio, es otro punto crítico. Villa Estadio, Los Ángeles, Las Moras de Occidente y Los Robles VII Etapa serán afectados.

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Consecuencias y Próximos Pasos para los Residentes

Los circuitos identificados por la distribuidora incluyen Ciudadela, Santo Domingo, Veinte de Julio 15, Arboleda, Veinte de Julio 12, Los Robles, Terranova, Gaviotas, Veinte de Julio 16 y Veinte de Julio 17. Esta lista abarca una vasta área urbana y residencial, lo que sugiere un impacto significativo en la vida diaria de los habitantes de la región.

Las urbanizaciones Villa Angelita I y Villa Angelita II, junto con Villa Las Moras Etapa II, entrarán en el perímetro de corte. La carrera 42, entre la calle 56 y la calle 57 en Villa del Carmen, será afectada. La carrera 15 Sur, entre la calle 46C y la calle 47C en Villa Estadio Palma, también perderá el suministro.

El barrio El Oasis y sus alrededores también formarán parte de las zonas sin energía. La calle 47 hasta la calle 49, desde la carrera 41 hasta la carrera 42 en El Parque, sufrirá la interrupción. La carrera 44, desde la calle 45 hasta la calle 40 en El Parque, es otro sector impactado. La calle 43, desde la carrera 43A hasta la carrera 45A en El Parque, completará este grupo.

La calle 41 hasta la calle 44, desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 43A en El Parque, será afectada. El sector de la Avenida Circunvalar, desde la calle 45 hasta la calle 49, que incluye la Escuela y Clínica de la Policía, perderá su suministro. La Avenida Circunvalar con la carrera 43, desde la calle 44 hasta la calle 35, desde la carrera 28A hasta la carrera 30 en Urbanización Arboleda, es otra zona crítica.

La calle 35, desde la carrera 33 hasta la carrera 36 en Urbanización Arboleda, será afectada. La carrera 30, desde la calle 30 hasta la calle 32 en Urbanización Arboleda, también perderá energía. La calle 30, desde la carrera 17 hasta la carrera 26, y el sector desde la calle 30 hasta la calle 33, desde la carrera 11 hasta la carrera 15B, completan la lista de áreas afectadas.