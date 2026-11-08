Corte Suprema analiza tutela de Kiko Gómez contra condena de 31 años por asesinato

La Corte Suprema de Justicia estudia la tutela de Juan Francisco Gómez Cerchar contra su condena por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta en Barrancas.

La Corte Suprema de Justicia ha vuelto a ser el escenario principal donde se define el destino judicial de Juan Francisco Gómez Cerchar, exgobernador del departamento de La Guajira y conocido públicamente como Kiko Gómez. Este importante desarrollo legal se centra en la revisión de una acción de tutela presentada por su equipo de defensa legal contra una sentencia condenatoria que le impuso una pena de 31 años de prisión. Este nuevo paso procesal reabre el debate sobre la validez de la condena por el asesinato del concejal Luis Gregorio López Peralta, un caso que ha generado gran atención mediática y jurídica en Colombia durante los últimos años.

Origen de la Tutela y el Contexto Judicial

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema admitió el recurso de tutela interuesto por el abogado Felipe Criollo, quien actúa como representante legal del exgobernador. Este recurso cuestiona directamente la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la misma corporación judicial en abril de 2026. En esa providencia histórica, la instancia penal dejó sin efecto la absolución que Gómez Cerchar había obtenido previamente en segunda instancia, declarándolo finalmente responsable del delito de homicidio agravado. La sentencia que ahora se impugna impuso una pena superior a los 380 meses de cárcel, lo que equivale a los 31 años de prisión actuales.

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Argumentos de Defensa sobre el Debido Proceso

La defensa de Kiko Gómez basa su solicitud de anulación en la presunta violación de garantías fundamentales, incluyendo el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. Felipe Criollo sostiene que la decisión judicial ignoró estos principios constitucionales al emitir la condena. Uno de los puntos críticos del argumento defensivo se centra en la valoración de las pruebas presentadas en el juicio. La defensa afirma que la sentencia no estableció con el respaldo probatorio suficiente las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en las que el exgobernador habría ordenado el asesinato. Se alega que faltó concreción en la prueba de cargo para vincularlo directamente con la instrucción criminal.

Cuestionamiento de las Pruebas y Testimonios

Otro de los ejes fundamentales del recurso radica en la falta de testimonios directos sobre la presunta instrucción del crimen. Según el planteamiento del abogado Criollo, una testigo y los familiares del concejal fallecido adquirieron su conocimiento de la orden de asesinato a través de comentarios atribuidos a personas no identificadas, quienes no presenciaron los hechos. Esto ha llevado a la defensa a argumentar que no existen pruebas directas que confirmen la autoría intelectual del crimen. Además, se cuestiona la identificación de los ejecutores materiales. Aunque la Fiscalía manejó hipótesis sobre la participación de dos individuos conocidos con los alias de Brayas y Carevieja, la defensa sostiene que esta línea investigativa no encontró respaldo en las pruebas del proceso y no logró identificar a los responsables materiales del ataque.

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Crítica a la Evaluación Probatoria de la Corte

La tutela también critica severamente la metodología utilizada por la Sala de Casación Penal para examinar el fallo absolutorio anterior del Tribunal Superior de Bogotá. El representante judicial considera que la Corte señaló una supuesta fragmentación en el análisis de los elementos probatorios, pero no explicó de forma precisa cuál fue el error cometido por los magistrados al evaluar dichas pruebas. Esta falta de precisión en la crítica judicial es vista por la defensa como un motivo adicional para invalidar la condena. El recurso busca que la Sala de Casación Civil determine si la sentencia de abril de 2026 se ajustó a las garantías constitucionales y a las reglas estrictas de valoración probatoria.

Impacto y Próximos Pasos en el Proceso

La admisión de esta tutela abre una nueva fase judicial que podría tener consecuencias definitivas para la situación carcelaria de Juan Francisco Gómez Cerchar. La Corte deberá estudiar detenidamente los argumentos presentados para decidir si la condena por el homicidio agravado, ocurrido el 2 de abril de 2008 en Barrancas, se mantiene o si se revoca. Es importante recordar que la sentencia original ya llamó la atención sobre la demora de siete años que tuvo el Tribunal de Bogotá para avanzar en el proceso judicial, un factor que también está siendo considerado en el contexto general de la legalidad del proceso. Este caso sigue siendo un referente sobre la complejidad de la justicia penal en Colombia.