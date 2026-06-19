Corte Suprema captura a senadora y Uribe recibe apoyo internacional en medio de tensión electoral en Colombia

Un resumen de los principales eventos políticos y judiciales en Colombia: captura de senadora por corrupción en UNGRD, citación a Álvaro Uribe, respaldo internacional al candidato opositor y hundimiento de proyectos clave en el Congreso.

La Corte Suprema de Justicia capture a la senadora Martha Peralta en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD ).

Este hecho ocurre en un contexto de creciente tensión política y judicial en Colombia, donde además el expresidente Álvaro Uribe hizo pública una citación por parte de la Fiscalía para que declare en diligencias relacionadas con investigaciones sobre masacres y homicidios ocurridos en el pasado. Uribe, figura central del uribismo, recibió el apoyo público de personalidades internacionales como el exmandatario estadounidense Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei, lo que fue calificado por el actual presidente Gustavo Petro como un claro acto de injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

Mientras tanto, el candidato presidencial que enfrentará a Petro en la segunda vuelta ha decidido enfocar su estrategia de campaña en el público juvenil, utilizando formatos digitales y redes sociales para conectar con ese sector. Por otro lado, el Tribunal Superior de Bogotá avaló que la campaña de Alejandro De la Espriella pueda hacer uso de los símbolos patrios en su publicidad, una decisión que genera polémica en medio del proceso electoral.

En el Congreso de la República, el gobierno saliente experimentó el hundimiento de tres proyectos legislativos de importancia, entre ellos la creación de la Jurisdicción Agraria y el Ministerio de la Igualdad, a pesar de que el ejecutivo intentó impulsarlos mediante la convocatoria a sesiones extraordinarias. Estos hechos reflejan un escenario político complejo, con múltiples frentes de conflicto entre el gobierno, la oposición y la rama judicial, en vísperas de un crucial balotaje





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