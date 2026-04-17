Corte Suprema Cierra Definitivamente el Caso Colmenares: Absolución de Laura Moreno Ratificada

La Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Milena Moreno Ramírez en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar, poniendo fin a más de quince años de proceso judicial. La decisión ratifica la inocencia de Moreno y sella el caso en el ámbito penal, mientras que la situación de Jessy Mercedes Quintero Moreno queda en firme por prescripción. Los padres de Colmenares expresaron su dolor y su compromiso de seguir buscando respuestas.

La Corte Suprema de Justicia ha sellado definitivamente el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar al decidir no casar el fallo que absuelve a Laura Milena Moreno Ramírez. Esta determinación pone fin a más de quince años de actuaciones judiciales en el ámbito penal. La decisión ratifica la absolución de Moreno y, por consiguiente, deja en firme la situación de Jessy Mercedes Quintero Moreno, cuyo proceso ya había prescrito en 2017.

La Sala de Casación Penal de la Corte centró su análisis exclusivamente en los hechos relacionados con Moreno, dada la imposibilidad jurídica de pronunciarse sobre el caso de Quintero. Tras conocerse el fallo, los padres de Luis Andrés Colmenares se dirigieron a los medios de comunicación. Oneida Escobar, madre del joven, expresó su profundo pesar y su perspectiva sobre la decisión: Orgullosa de ser la mamá de Luis Andrés. Y no solamente vengo representando a mi hijo, sino que vengo representando a muchas mamás que hemos llorado a nuestros hijos, que hemos luchado por la justicia y que la justicia nos ha fallado. Agregó que su presencia era también en representación de otras familias que han enfrentado situaciones similares, afirmando: Hoy estoy representando a todas esas mamás que hemos visto como asesinan a nuestros hijos y aquí en Colombia no pasa nada. Estas declaraciones surgen después de que el tribunal reafirmara las conclusiones de instancias previas sobre la inexistencia de responsabilidad penal. Por su parte, Luis Alonso Colmenares reiteró la postura de la familia desde el inicio del proceso: Aquí lo claro es que, como siempre lo hemos dicho, desde el primer día que nosotros llegaremos hasta el último día de nuestras vidas buscando la forma de que en el caso de Luis Andrés se establezcan responsabilidades, porque eso es lo que hay que hacer. Insistió en que continuarán en la búsqueda de respuestas. El caso se originó en la madrugada de Halloween de 2010, cuando el cuerpo de Luis Andrés Colmenares fue hallado en el caño del Parque El Virrey, en Bogotá. El proceso judicial ha atravesado diversas etapas, incluyendo absoluciones en primera y segunda instancia que declararon la muerte como accidental. Estas decisiones fueron impugnadas, llevando el caso a revisión en la Corte Suprema. La Corte, en su comunicado, señaló deficiencias en la formulación de cargos por parte del ente acusador, calificando la actuación del fiscal como ligera y carente de claridad. Determinó que no se logró establecer información concreta sobre las posibles motivaciones de la procesada, las circunstancias específicas del suceso ni la identidad de posibles autores materiales. Tampoco se acreditó un acuerdo para perpetrar un homicidio, concluyendo que la falta de evidencia llevó a inferencias irrazonables. Con esta decisión, el caso concluye sin responsables judiciales declarados, tras más de una década de litigio y recursos, dejando a la familia en su persistente búsqueda de respuestas





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