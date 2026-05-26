Corte Suprema condena a Musa Besaile a 11 años de prisión por el ‘cartel de las regalías’

Musa Besaile fue sentenciado a once años de prisión tras ser hallado culpable de participar en una red que desvió recursos de regalías petroleras. La sentencia marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el sector energético mexicano.

La Corte Suprema de Justicia de México dictó sentencia condenatoria contra el exfuncionario del sector energético Musa Besaile , imponiéndole once años de prisión por su implicación en el llamado “cartel de las regalías ”.

El juzgamiento, que culminó después de varios años de investigaciones y procesos judiciales, reveló que Besaile habría participado en una trama destinada a desviar recursos provenientes de los pagos de regalías a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Según el fallo, el acusado se coordinó con empresarios del sector petrolero y funcionarios de distintas dependencias para inflar artificialmente los montos de los pagos de regalías, recibiendo a cambio comisiones ilegales que fueron canalizadas a cuentas offshore y a empresas fachada vinculadas a su familia.

La sentencia subraya la gravedad de los delitos de peculado, cohecho y lavado de dinero, y establece que la pena de once años será cumplida en un centro penitenciario de alta seguridad, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros cinco años





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