Corte Suprema condena a Musa Besaile a 11 años y medio de prisión por corrupción en Córdoba

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condena al exsenador Musa Besaile a 11 años y ocho meses de prisión por su participación en el escándalo de corrupción relacionado con el manejo de regalías durante la administración del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Musa Besaile a 11 años y ocho meses de prisión por su participación en el escándalo de corrupción relacionado con el manejo de regalías durante la administración del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons .

Según la decisión del alto tribunal, Besaile fue hallado responsable de intervenir en las irregularidades cometidas en el direccionamiento y apropiación de recursos públicos destinados al departamento de Córdoba, dentro de uno de los casos de corrupción más recordados en el manejo de regalías en el país. La condena fue emitida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, que adelantó el proceso contra el excongresista por hechos relacionados con el entramado de corrupción que operó durante la administración de Lyons.

El caso está vinculado a una red de corrupción que habría desviado millonarios recursos públicos a través de contratos y proyectos financiados con regalías en Córdoba. Las investigaciones judiciales señalaron que varios funcionarios y dirigentes políticos participaron en maniobras irregulares para beneficiar intereses particulares con dineros destinados a inversión pública en el departamento.

Con esta decisión, la Corte Suprema avanza en los procesos judiciales derivados de los escándalos de corrupción que rodearon la administración departamental de Córdoba y que han involucrado a exfuncionarios, contratistas y dirigentes políticos





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corte Suprema Musa Besaile Corrupción En Córdoba Alejandro Lyons Regalías Contratos Proyectos Dinero Público Administración Departamental Exfuncionarios Contratistas Dirigentes Políticos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corte Suprema aclara: si un trabajador en Colombia no usa ruta de la empresa, no tiene derecho a subsidio de transporteUn fallo clave del alto tribunal define el futuro de esta prestación social cuando el empleador garantiza los vehículos de traslado.

Read more »

¿Si no usa la ruta de la empresa pierde el auxilio de transporte? Esto dijo la Corte SupremaLa sentencia aclara que las compañías pueden quedar exentas del pago en algunos casos.

Read more »

Ley aclara si un trabajador que no usa el transporte de su empresa, tiene derecho al auxilio de transporteConozca lo que dice la Corte Suprema en estos casos.

Read more »

¿Por qué la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema ratificar la condena a otros salpicados en caso de Julián Bedoya?La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia no absolver a dos exempleados de la Universidad de Medellín implicados en el ...

Read more »