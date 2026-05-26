El Tribunal Supremo ha impuesto penas severas a los excongresista Musa Abraham Besaile Fayad y al senador John Besaile Fayad. Con multas, prisión y enmienda de recursos públicos, los fallos subrayan la detección de una red criminal que saqueó fondos estatales comuncándolos con la política regional. La sentencia reitera la importancia de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

El Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sentencias contundentes contra dos figuras política s destacadas del antiguo gobierno del departamento de Córdoba, señalando a los acusados como integrantes de una red criminal dedicada a la corrupción y al desvío de fondos públicos.

En un fallo emitido por la Sala Especial de Primera Instancia, el excongresista Musa Abraham Besaile Fayad y el senador John Besaile Fayad fueron condenados por delitos graves que abarcan desde el concierto para delinquir agravado hasta la falsedad ideológica en documento público. Los hallazgos revelan que ambos candidatos operaban dentro de una estructura organizada cuya principal función era el saqueo sistemático de los recursos estatales y la perpetuación de su hegemonía política en la región.

En el caso de Musa Besaile Fayad, la sentencia le impone 140 meses y ocho días de prisión, inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 2.046 millones de pesos. Adicionalmente, debe abonar 19.261 millones de pesos al Departamento de Córdoba como compensación por los perjuicios causados.

La acusación se sustenta en la participación activa del exsenador en la creación de una empresa criminal que se vibró entre los gobiernos regionales y las entidades estatales encargadas del control del gasto. La institución reclamó 2.350 millones de pesos transferidos por el Sistema General de Regalías a través de cuatro convenios de ciencia y tecnología (números 733, 734, 735 y 755) sin cumplir los requisitos legales.

Asimismo, se apropiaron de 3.400 millones de pesos designados para el tratamiento de pacientes con hemofilia, una cifra significativa que se destinaría a la atención médica y la calidad de vida de las personas afectadas. Los tribunales identificaron a la red como una corporación ilegal que operaba con un objetivo de permanencia a largo plazo y la capacidad de cometer delitos indefinidos contra la administración pública.

John Besaile Fayad, por su parte, enfrenta una condena de 69 meses de prisión por la falsedad ideológica en documento público agravado. La corte concluyó que su participación en la elaboración y firma de contratos fraudulentos y su asistencia directa a la toma de decisiones que derivaron en la mala gestión de los recursos estatales, justificaron la pena impuesta. El caso también expone una compleja red de coimas y favores entre funcionarios y corporaciones sin ánimo de lucro.

Se descubrió que el entonces Secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba, al tiempo que manipulaba la fecha de expedición de la Resolución No. 0334/2012, certificó falsamente la conveniencia de otorgar personería jurídica a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica, lo cual permitió la contratación indebida de la entidad con la gobernación para canalizar fondos del programa de ciencia y tecnología. Esta maniobra facilitó la circulación de recursos destinados a la investigación científica, desviándolos hacia propósitos no vinculados a su objetivo institucional.

El juez confirmó la denegación de la suspensión condicional de la pena, la prison domiciliaria y los beneficios por colaboración con la administración de justicia solicitados por el acusado. Todo ello reforza la intención de la justicia de sancionar severamente a quienes amenazan la integridad financiera y la credibilidad de las instituciones públicas.

La corte concluyó que, una vez en firme, la condena será cumplida de manera intramuros, reiterando su posición de que la corrupción no está exenta de las consecuencias legales. Estas decisiones judiciales marcan un hito importante en la lucha contra la corrupción en la región, enviando un mensaje claro a todos los servidores públicos. El sistema judicial, al cerrar los capítulos de la malversación y el abuso de poder, refuerza la confianza de la ciudadanía en el Estado democrático.

Además, la sentencia se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por prevenir la creación de organizaciones criminales en el sector público y garantiza la restitución de fondos públicos a fondos públicos que fueron ilícitamente usurpados. El Tribunal Supremo, al imponer sanciones severas y restitución de fondos, ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta detención y condena, presidenta de la ciudadanía y los son de la justicia penal, plantea la necesidad de reforzar las campañas de control y auditoría, de establecer mecanismos permanentes y de promover la cultura de la legalidad en las instituciones.





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