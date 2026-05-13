Corte Suprema confirma que toda actividad sexual con menores es violación

La Corte Suprema ratificó su decisión al confirmar que toda acción sexual con menores de edad, incluso bajo demanda de pago, es violación. Esta determinación considera que la explotación sexual de menores no puede clasificarse como trabajo sexual o actividades sexuales pagas, sino como una violación en sí, por lo que además de la condena por explotación sexual comercial de menores, condenan a Toro Cano por actos sexuales abusivos contra tres menores de edad.

En una sentencia, la Corte Suprema de Justicia confirmó que toda actividad sexual con niños, niñas y adolescentes, independientemente del pago que se adeuda, es violación .

Así, Luis Carlos Toro Cano, condenado a 20 años de prisión por abusos sexuales agravados contra menores, tendrá su fallo firme. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín revocó parcialmente la absolución de Toro Cano y lo condenó por delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años





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