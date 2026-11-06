Corte Suprema coordina investigación por 'sexocontratos' contra Gustavo Petro

El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, revela la articulación institucional entre la Fiscalía y la Cámara para investigar las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro.

La investigación judicial sobre las denuncias de corrupción sexual conocidas como "sexocontratos" avanza con una estructura de coordinación formal entre las principales autoridades del país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, confirmó oficialmente que existe una alianza operativa entre la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Este acuerdo institucional busca esclarecer los hechos presentados por Deicy Jiménez y determinar con precisión si existen responsabilidades penales asociadas al presidente Gustavo Petro.

División de competencias según la etapa de Petro

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema tiene a su cargo específico la revisión de los asuntos relacionados con los hechos que habrían ocurrido durante la etapa de Gustavo Petro como congresista. Por otra parte, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes debe ocuparse de las actuaciones que correspondan a su periodo presidencial. Esta diferenciación temporal es crucial para que las autoridades puedan juzgar cada episodio en su contexto legal apropiado.

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Lenis explicó que las autoridades deben diferenciar los episodios denunciados según el momento en que presuntamente ocurrieron. Esta distinción permite asignar la jurisdicción correcta a cada caso específico. La Fiscalía también participa en las diligencias para establecer cuáles de las conductas denunciadas podrían tener relevancia penal y qué personas tendrían algún grado de responsabilidad. La articulación de la institucionalidad permitirá conocer en algún momento los avances cuando se establezca los que tienen relevancia penal y las responsabilidades que corresponderían.

Roles de las entidades y el estado de las pruebas

El magistrado ponente ya ha tomado algunas decisiones dentro de los asuntos que están bajo su conocimiento en la Sala Especial de Instrucción. Sin embargo, las investigaciones se encuentran bajo reserva, por lo que será el despacho correspondiente el encargado de comunicar nuevos avances. La coordinación entre las entidades busca establecer qué hechos tienen implicaciones penales y si las eventuales responsabilidades comprometen únicamente a Petro o también a otras personas.

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Las acusaciones fueron presentadas por Deicy Jiménez, quien aseguró que habría existido una red de mujeres a las que se les ofrecían o entregaban contratos estatales a cambio de favores sexuales. La denunciante también manifestó que decidió no hacer parte de esas presuntas prácticas. Entre los elementos trascendidos está un video compartido por Jiménez junto a Petro, así como la divulgación de un presunto intercambio de mensajes en el que el entonces mandatario habría solicitado mantener el contrato de Jiménez en el Ministerio del Interior.

Participación de Jiménez y posibles implicados

Jiménez fue citada a la Fiscalía General de la Nación para aportar elementos relacionados con sus denuncias. La diligencia incluyó la extracción de información de su teléfono celular y se extendió durante más de 15 horas. Después de comparecer, la mujer pidió en Instagram que la discusión no se concentrara en aspectos de la vida privada, sino en los hechos que deben esclarecerse. Afirmó que no vino a hacer espectáculo, sino a cumplir con su deber sin moverse por miedo ni presiones.

Las denuncias también podrían involucrar a otros integrantes del Gobierno y del Congreso. Entre los nombres que han trascendido sobre el caso se encuentran el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la senadora María José Pizarro. Estos señalamientos complementan la complejidad del caso que está siendo investigado por múltiples instancias judiciales y legislativas simultáneamente.