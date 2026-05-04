Corte Suprema de Justicia Condena a Exgobernador de La Guajira por Homicidio y Concierto para Delinquir

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a Juan Francisco Gómez Cerchar por el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta y por concierto para delinquir, revocando parcialmente una decisión anterior del Tribunal Superior de Bogotá.

La compleja saga judicial que involucra al exgobernador de La Guajira , Juan Francisco Gómez Cerchar , ha llegado a un nuevo capítulo con una reciente decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Inicialmente, el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá había condenado a Gómez Cerchar a 480 meses de prisión, reconociendo también perjuicios morales a favor de su hija. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al revisar la apelación, declaró la prescripción de la acción penal por los delitos de homicidio agravado contra Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, absolviéndolo parcialmente del cargo de homicidio agravado contra Luis Gregorio López Peralta, aunque confirmando la condena por concierto para delinquir agravado.

Esta decisión generó controversia y fue llevada ante la Sala de Casación Penal, que revoca parcialmente la resolución del Tribunal de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia ha condenado a Gómez Cerchar por el homicidio del concejal López Peralta, manteniendo la condena por concierto para delinquir, imponiéndole una pena de 380 meses de prisión, una multa equivalente a 14.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 120 meses.

La decisión de la Sala de Casación Penal se fundamenta en una exhaustiva revisión de las pruebas presentadas durante el proceso, señalando que el Tribunal Superior de Bogotá no valoró adecuadamente elementos cruciales para establecer la responsabilidad de Gómez Cerchar en el homicidio de López Peralta. La Sala de Casación Penal critica la forma en que el Tribunal Superior de Bogotá abordó el acervo probatorio, argumentando que este fue fragmentado y desarticulado, debilitando el indicio de un móvil político detrás del crimen.

Se señala que el Tribunal no consideró adecuadamente la presencia de una plataforma armada disponible, la oportunidad funcional del acusado, la atribución persistente del homicidio desde diversas fuentes y el entorno de intimidación que caracterizaba la región. La Corte resalta la importancia de la declaración de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Cecilia Brito Carrillo, quien en 2010 describió el poder de intimidación ejercido por Gómez Cerchar y las represalias contra aquellos que se oponían a sus intereses.

La Sala considera que esta declaración, junto con otras pruebas, demuestra que Gómez Cerchar ejercía un dominio político significativo en La Guajira, respaldado por un soporte armado funcional, recursos financieros, contactos institucionales y la capacidad de influir en la región. Este poder de intimidación, según la Corte, explicaría la cautela observada en los relatos de los testigos durante el proceso judicial.

Además, la Corte subraya que la víctima, Luis Gregorio López Peralta, tenía una proyección política considerable y contaba con un amplio respaldo popular, lo que lo convertía en un rival en la disputa por el poder local. La Sala de Casación Penal también reprocha al Tribunal Superior de Bogotá la inactividad del proceso durante un período de siete años, lo que condujo a la prescripción de los delitos de homicidio cometidos contra Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro.

Esta demora, según la Corte, impidió que se llevara a cabo una investigación completa y justa sobre estos crímenes. La decisión de la Sala de Casación Penal representa un revés para Gómez Cerchar, quien había logrado una reducción de su condena en el Tribunal Superior de Bogotá.

La Corte Suprema de Justicia reafirma la responsabilidad de Gómez Cerchar en el homicidio de López Peralta y en el concierto para delinquir, enviando un mensaje claro sobre la importancia de combatir la corrupción y la violencia política en Colombia. El caso ha sido objeto de una intensa atención mediática y ha generado un amplio debate sobre la impunidad y la justicia en el país.

La condena impuesta a Gómez Cerchar, aunque menor a la inicial, representa un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias. La complejidad del caso y las múltiples apelaciones demuestran la dificultad de llevar a cabo investigaciones y juicios en contextos de violencia política y corrupción





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