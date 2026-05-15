Corte Suprema de Justicia desestima señalamientos del presidente Petro y explica su postura en relación a la reforma agraria y la adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras

La Corte Suprema de Justicia respondió a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro y aclaró que no se opone a la adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras y negó que esté intentando frenar la reforma agraria. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural explicó que sus observaciones al proyecto de ley buscan garantizar controles judiciales claros en los procesos que afectan derechos sobre la propiedad rural.

El alto tribunal también aseguró que no se opone a las facultades Agencia Nacional de Tierras pero pide subsanar algunos vacíos. El alto tribunal también explicó que los pagos hechos fuera de tiempo podrían ser válidos para efectos pensionales si las administradoras no objetaron la mora.

La Corte Suprema de Justicia respondió ante los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro y aclaró que no se opone a la adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras y negó que esté intentando frenar la reforma agraria. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural explicó que sus observaciones al proyecto de ley buscan garantizar controles judiciales claros en los procesos que afectan derechos sobre la propiedad rural





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