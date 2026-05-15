Corte Suprema de Justicia: Pagar, prometer o recibir por acceso sexual a menores

El fallo judicial enfatiza que en lugar de llamar a los demandantes o exploteadores sexuales como 'clientes', es más preciso y justo que se les Nomenren como exploteadores sexuales directos o proveedores de servicios sexuales. Además, enfatiza que cualquier persona mayor de 18 años que ofrezca o prometa dinero, o cualquier otra naturaleza, de acceso sexual a menores de edad está actuando como exploteadores sexuales directos y debería considerarse como tal.

La Corte Suprema de Justicia proporcionó una precisión clave al analizar los debates sobre la definición de la explotación sexual y la responsabilidad de los que paguen, prometan pagar o reciban una remuneración para acceder sexualmente a menores.

El fallo no se centró en el trabajo sexual adulto, sino en un caso penal específico: un individuo que prometió y realizó pagos a tres niñas de 11, 12 y 13 años, y a un niño de 11, para cometer actos sexuales. La abogada Ángela María Andrade, especialista en género, explicó que el caso se analizó desde dos delitos: actos sexuales contra menores de 14 años y solicitud de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años





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