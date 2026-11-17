El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, defendió la Jurisdicción Especial para la Paz ante recortes y recordó la deuda con las víctimas del Palacio de Justicia.

El magistrado Iván Mauricio Lenis, quien preside la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ha emitido un pronunciamiento contundente sobre el estado actual del sistema judicial y las garantías que deben protegerse durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella. En una extensa entrevista concedida al medio El Espectador, el alto magistrado abordó la delicada situación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que esta institución es vital para la paz nacional y debe contar, por lo menos, con los recursos financieros mínimos necesarios para operar eficazmente.

Garantías institucionales y la JEP ante recortes

Lenis ha defendido activamente la continuidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente en medio de las tensiones políticas y los recortes presupuestales anunciados por el gobierno. El presidente Abelardo de la Espriella había revelado previamente, durante su campaña electoral, la intención de reducir significativamente los fondos destinados a este mecanismo de justicia transicional. Sin embargo, el mandatario de la Corte Suprema argumenta que la discusión pública no debería centrarse en la existencia misma de la JEP, sino en las estrategias concretas para que dicha entidad finalice su mandato de la manera más efectiva posible.

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El magistrado enfatizó que el Acuerdo Final de Paz, el cual fue consagrado en la Constitución Política del país, establece un compromiso de Estado que las autoridades actuales deben respetar. Los jueces, bajo la doctrina constitucional, tienen la obligación ineludible de proteger las instituciones creadas por dicho pacto. La labor de la JEP se fundamenta en asegurar que las personas que conforman sus estructuras cumplan con las reglas y responsabilidades acordadas, priorizando siempre dos objetivos fundamentales: el respeto a las víctimas y la garantía de su derecho a la reparación integral, la verdad, el perdón y la no repetición de los hechos delictivos.

Conmemoración y verdad sobre el Palacio de Justicia

El magistrado también hizo referencia a la conmemoración de los 41 años del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, un evento que Lenis describió como uno de los momentos más tristes en la memoria de la justicia colombiana. En esa ocasión, la justicia fue atacada, abandonada y silenciada por la violencia, pero el sistema judicial logró recuperarse y sigue en pie cumpliendo sus funciones. A pesar de los avances logrados por la Comisión de la Verdad y otros procesos judiciales, Lenis reconoció que aún faltan aspectos por esclarecer y que las víctimas continúan esperando respuestas definitivas sobre los hechos.

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La violencia como adversaria de la paz y el Estado de derecho

Lenis subrayó que la toma y la retoma del edificio fueron actos de violencia brutal que dejaron una herida profunda en la sociedad colombiana. No obstante, afirmó que el reconocimiento del dolor y el respeto por la dignidad de los fallecidos no deben servir para estancarse en el pasado, sino para impulsar la construcción de un país distinto. El presidente de la Corte Suprema explicó que Colombia tiene una relación triste y de larga duración con la violencia, y advirtió que dejar que la fuerza bruta ocupe el lugar de la justicia solo perpetúa el sufrimiento.

El magistrado concluyó señalando que el deber ciudadano trasciende el simple compartir un territorio; implica aprender a convivir dentro de la diferencia. Los desacuerdos políticos o sociales son inherentes a cualquier nación, pero su resolución nunca debe realizarse a través de la violencia. La justicia permanece como la herramienta esencial para resolver conflictos de manera pacífica, sin la vía de la fuerza y conforme a las reglas del Estado de derecho, asegurando así que las soluciones sean duraderas y justas para todos los ciudadanos.