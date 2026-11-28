El magistrado Gerson Chaverra solicita desestimar la tutela de Santiago Uribe Vélez, alegando que busca reabrir debate jurídico sobre su condena por crímenes de lesa humanidad.

El magistrado Gerson Chaverra Castro ha emitido una resolución solicitando formalmente a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia que desestime la nueva acción de tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez. Este documento oficial, fechado el pasado 24 de noviembre, busca impedir que el proceso judicial vuelva a discutir aspectos que ya han sido cerrados por las distintas instancias de la judicatura colombiana.

Argumentos contra la reactivación del caso

En una misiva dirigida específicamente al magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama, Chaverra Castro argumentó que la acción constitucional intentada por los abogados de Uribe Vélez carece de fundamento legal. El magistrado afirmó que la defensa del ganadero pretende reabrir discusiones jurídicas y procesales que ya fueron resueltas definitivamente por la Corte Suprema, lo cual constituye un uso indebido de los recursos disponibles.

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Chaverra Castro, quien fungió como ponente de la decisión que rechazó previamente el recurso extraordinario de casación, sostuvo con firmeza que no existió vulneración de los derechos fundamentales del condenado en las sentencias anteriores. Quedó claro que el objetivo de la defensa es utilizar la tutela para intentar obtener una revisión de las decisiones adoptadas por el alto tribunal, una maniobra que el magistrado considera improcedente.

Historial de condenas y crímenes de lesa humanidad

El contexto de este reclamo se remonta a la sentencia SP499 del 3 de junio de 2026, mediante la cual la Sala de Casación Penal confirmó la condena contra Santiago Uribe Vélez. En esa resolución histórica, el alto tribunal ratificó la responsabilidad penal del acusado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

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Estos delitos fueron calificados legalmente como crímenes de lesa humanidad, lo que implica una gravedad excepcional dentro del sistema de justicia penal colombiano. La providencia confirmó el fallo emitido el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, el cual revocó la absolución de primera instancia y condenó al ganadero a una pena estricta de 340 meses de prisión.

Esta pena equivale a un total de 28 años y cuatro meses de cárcel, una sanción duradera vinculada a hechos ocurridos entre 1990 y 1994. Los crímenes investigados están directamente relacionados con la conformación y dirección del grupo armado ilegal conocido como Los Doce Apóstoles, una organización que operó durante esa década conflictiva.

Estrategia legal de la defensa y antecedentes procesales

La defensa de Santiago Uribe Vélez ha presentado múltiples recursos en un intento por modificar el veredicto final. El 5 de junio de 2026, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó por improcedente el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia que resolvió la impugnación especial. Tras este rechazo, la defensa recurrió nuevamente a la acción de tutela para cuestionar dicha determinación judicial.

Sin embargo, el 30 de septiembre, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural negó la solicitud inicial al concluir que no se habían vulnerado derechos fundamentales. Esta decisión fue impugnada por la defensa y posteriormente confirmada el 5 de noviembre por la Sala de Casación Laboral, cerrando temporalmente esa vía de acción.

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Chaverra Castro recordó que tanto su despacho como la Sala de Casación Laboral ya habían explicado previamente que no existe un recurso ni una instancia adicional para controvertir la decisión mediante la cual se resolvió la impugnación especial. Consideró que lo que busca el apoderado del procesado es manifestar su inconformidad con lo decidido por esta Sala de Casación Penal e insistir en las posturas que fueron rebatidas a lo largo de la providencia.

Consecuencias y próximos pasos judiciales

El magistrado subrayó que la acción de tutela no puede utilizarse para habilitar mecanismos judiciales adicionales que no están previstos en el ordenamiento jurídico colombiano. Insistió en que el procesado obra con el fin de lograr de la judicatura, por medio de la instrumentalización de la acción de tutela, una revisión del acierto y legalidad de las posturas sustanciales y procesales expuestas en el fallo del 3 de junio del año en curso.

La conclusión legal es contundente: la acción de tutela es improcedente para instituir recursos no contemplados por el legislador. Con estos antecedentes claros, la solicitud de Chaverra deberá ser evaluada oficialmente por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, la entidad encargada de resolver la nueva acción de tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez.