Corte Suprema fija pena de 33 años para Mateo Sepúlveda por muerte de Miguel Ángel

La Corte Suprema de Justicia aumentó la pena de Mateo Sepúlveda a más de 33 años por el homicidio del niño Miguel Ángel, confirmando la gravedad de los hechos en Medellín.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido un fallo definitivo que aumenta significativamente la condena para Mateo Sepúlveda, el hombre acusado del homicidio del menor Miguel Ángel. Este veredicto, anunciado tras la revisión del caso ocurrido en Medellín, fija la pena carcelaria en 400 meses, lo que equivale a poco más de 33 años de prisión. Esta decisión revoca la reducción de la sanción que había sido impuesta anteriormente por el Tribunal Superior de la capital antioqueña, restableciendo la gravedad penal que la justicia superior consideró adecuada para este crimen de extrema violencia.

Detalles del Homicidio del Niño Miguel Ángel

El caso se remonta al 15 de septiembre de 2017, cuando el pequeño Miguel Ángel, de apenas dos años y cuatro meses de edad, fue encontrado sin vida. Su madre, Daniela Giraldo, lo llevó esa mañana a una clínica reconocida en la capital antioqueña para una consulta con una pediatra. Al colocar al niño sobre la camilla del consultorio, la profesional detectó inmediatamente signos inequívocos de fallecimiento, observando que el cuerpo estaba frío, rígido y lívido, indicando que había muerto varias horas antes.

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La versión presentada inicialmente por la progenitora sostenía que su hijo sufría de gripa y que, al despertar, no reaccionaba, lo que la llevó a introducir los dedos en su boca para provocarle vómito. Sin embargo, los indicios forenses y las lesiones visibles en el cuerpo del infante desmentían por completo esta narrativa, revelando una historia de abuso y violencia extrema que conmocionó a la comunidad.

Investigación Forense y Pruebas de Maltrato

Los exámenes realizados por Medicina Legal revelaron un cuadro de barbarie sin precedentes en el cuerpo del menor. El informe forense confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación, clasificando el evento como una muerte violenta de tipo homicidio. Se documentaron un total de 90 lesiones en el cuerpo de Miguel Ángel, incluyendo marcas causadas con un tenedor en la base del cráneo, golpes en la parte posterior de la cabeza y fracturas en la clavícula.

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Además de las lesiones físicas visibles, como morados en los brazos y heridas en el cuello, las vías aéreas del niño estaban limpias, lo que descartó la posibilidad de que hubiera fallecido por broncoaspiración. Las uñas azules indicaron hipoxia severa, y el análisis de toxicología demostró que le habían administrado antidepresivos de uso psiquiátrico, probablemente para inducirle el sueño y facilitar los actos de violencia.

Posiciones de las Partes y Estatus Legal

Mateo Sepúlveda, pareja sentimental de Daniela Giraldo y vinculado a un grupo delincuencial, fue inicialmente condenado a 37 años y 6 meses de prisión por la muerte de su hijastro. Sin embargo, su defensa apeló la sentencia, logrando que el Tribunal Superior de Medellín redujera la pena a poco más de 22 años al retirar los agravantes del homicidio. Esta reducción fue impugnada por la Procuraduría General de la Nación, quien consideró que se ignoraron elementos esenciales de la gravedad del crimen.

La familia de la víctima denunció públicamente la violencia sufrida por el menor. La abuela del niño, presente en la clínica el día de los hechos, gritó a los presentes que habían matado al niño. Una tía de la víctima también proporcionó detalles escabrosos a los medios, describiendo una cabeza llena de chuzones y golpes severos. La Corte Suprema, al revisar el caso, determinó que los agravantes debían permanecer, restaurando así la severidad de la condena inicial.

Impacto y Sentencia Final de la Justicia

El fallo final de la Corte Suprema de Justicia establece que Mateo Sepúlveda deberá cumplir 400 meses de reclusión, superando ampliamente la pena anterior. Esta decisión no solo refleja la brutalidad de los actos cometidos contra Miguel Ángel, sino que también sirve como un recordatorio de la responsabilidad estatal en la protección de los menores de edad. La justicia colombiana ha reafirmado su compromiso con la impunidad cero en casos de crímenes contra la niñez.

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Paralelamente, la Corte confirmó la pena de 32 meses de prisión para Daniela Giraldo, identificándola como coautora del homicidio. La acusación contra la madre se basa en la omisión de deber de cuidado y su responsabilidad directa en no impedir la muerte de su hijo, a pesar de tener el poder y el conocimiento para hacerlo. Este aspecto de la sentencia destaca la corresponsabilidad en la tragedia que ocurrió en el barrio Cristo Rey de Medellín.