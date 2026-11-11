Corte Suprema investiga a excongresistas de Comunes por vínculo con magnicidio de Uribe

La magistrada Hernández Zambrano abre indagación contra Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán por conexiones con el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una indagación previa contra los excongresistas del partido Comunes, Sandra Ramírez Lobo Silva y Luis Alberto Albán Urbano, alias Marcos Calarcá. Esta medida jurídica responde a los señalamientos que vinculan a estos dos legisladores con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida en un ataque armado en el occidente de Bogotá. El magistrado a cargo es Patricia del Socorro Hernández Zambrano, quien dirigirá los primeros pasos del proceso durante esta etapa preliminar.

Origen de la investigación judicial

La actuación judicial se originó formalmente el 20 de octubre de 2026, fecha en que la Fiscalía General de la Nación remitió una compulsa de copias de documentos a la Corte. El propósito fundamental de esta indagación es determinar si existen elementos de juicio suficientes para abrir una investigación penal formal contra los dos exintegrantes del Congreso de la República. La magistrada Hernández Zambrano, quien reemplazó a Francisco Javier Farfán durante el relevo de magistrados de septiembre de 2026, supervisa directamente el avance de estos expedientes iniciales.

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Papel de la viuda y verificación de pruebas

Los cargos que motivan esta apertura provienen de la información proporcionada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía ha confirmado que trabaja activamente en establecer la autenticidad y el origen exacto de las comunicaciones entregadas por Tarazona para asegurar su validez legal. La entidad explicó que, en el marco de sus competencias y manteniendo la debida reserva para no obstruir la investigación, incorporan esta información para su análisis exhaustivo. Este proceso de verificación es crítico para validar la veracidad de las denuncias antes de proceder a acusaciones formales.

Otros parlamentarios y solicitudes de la JEP

Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán forman parte de un grupo de seis antiguos congresistas del partido Comunes mencionados en la información judicial. Los otros cuatro legisladores señalados son el exsenador Julián Gallo Cubillos, y los excongresistas Omar de Jesús Restrepo Correa, Germán José Gómez López, y Carlos Alberto Carreño Marín. La investigación cobra relevancia adicional debido a una solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien el martes 10 de noviembre requirió información sobre el caso. La magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán firmó la providencia, estableciendo un plazo máximo de tres días hábiles para que la Corte Suprema respondiera.

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Cronología del atentado y detenciones realizadas

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque armado el sábado 7 de junio de 2025, mientras participaba en un encuentro con ciudadanos en el parque El Golfito, ubicado en el sector de Modelia en Bogotá. Un adolescente entre los asistentes se acercó y le disparó en repetidas ocasiones, provocando que el senador fuera trasladado a la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. Uribe permaneció hospitalizado hasta el 11 de agosto de 2025, cuando falleció a la edad de 39 años. Las autoridades ya han capturado a varias personas vinculadas a la planeación y ejecución del atentado, incluyendo a Elder José Arteaga, alias El Costeño, y William Fernando González, alias El Hermano.

Declaraciones clave y próximos pasos legales

Entre los detenidos destacan Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco; Harold Daniel Barragán; Cristian Camilo González; Jhorman David Mora, alias El Caleño; y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo. También fue aprehendido el menor de edad, alias Tianz, señalado directamente de disparar contra el senador. Algunos procesados llegaron a preacuerdos con la Fiscalía, lo que ha permitido avanzar en las condenas y obtener información crucial. Las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín señalaron presuntas responsabilidades de integrantes de la Segunda Marquetalia en el magnicidio, añadiendo una nueva capa de complejidad a las investigaciones pendientes.