La Corte Suprema de Justicia inició indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro. El proceso examina la contratación de Deicy Jiménez en el Senado bajo supervisión del magistrado Fonseca.

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa formal contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro. Este nuevo desarrollo judicial examina las contrataciones realizadas a favor de Deicy Jiménez durante su paso por el Congreso. El expediente ha sido remitido al magistrado Javier Fernando Fonseca, quien dirige la Sala de Instrucción de la corporación judicial.

Mecanismo de investigación y documentos clave

El proceso contempla acciones concretas para recopilar información probatoria sobre las vinculaciones laborales mencionadas. Una medida central ordenada es una inspección judicial al Congreso de la República. Esta diligencia busca obtener documentos oficiales relacionados con esas vinculaciones en la entidad legislativa. Noticias RCN reveló que el proceso incluye hechos correspondientes al periodo en el que Petro fue senador. La apertura de esta indagación no constituye una acusación formal ni una declaración de responsabilidad penal contra los involucrados.

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Contrato en la Vicepresidencia del Senado

Uno de los asuntos bajo revisión es el contrato de Jiménez en la Primera Vicepresidencia del Senado. Esta dependencia estuvo a cargo de María José Pizarro en el momento de la vinculación. El acuerdo contemplaba servicios de apoyo a la gestión pública con un valor aproximado de $34 millones. El objeto del contrato incluía actividades relacionadas con la agenda legislativa regional y la atención al público.

La vinculación laboral se mantuvo aunque posteriormente al momento en que estalló el escándalo, se compartieron fotos de Jiménez junto con Pizarro. La mujer realizaba labores como UTL en aquellas imágenes que circularon en medios. Los documentos de esa contratación forman parte de los elementos que busca examinar la Sala de Instrucción. Jiménez afirmó en su momento que llegó a trabajar en esa dependencia por recomendación de Gustavo Petro. Petro era presidente de la República cuando ocurrió la presunta recomendación.

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Posiciones de los implicados y evidencia

María José Pizarro reconoció que Jiménez trabajó en su dependencia. Sin embargo, negó mediante un comunicado oficial que hubiera irregularidades en la vinculación laboral. De todo este caso, posteriormente a que se conociera públicamente, la misma Jiménez publicó un video. En el registro audiovisual se la ve a ella con el exmandatario, imágenes que generaron conmoción en la opinión pública.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro ha rechazado los señalamientos sobre una supuesta entrega de contratos a cambio de relaciones sexuales. En una de sus respuestas públicas sostuvo: "Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales". El expresidente añadió que vomitaría sobre sí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. Estas declaraciones buscan desmentir las acusaciones de intercambio sexual por beneficios laborales.

Siguientes pasos y alcance judicial

De acuerdo con Noticias RCN, la Corte mantiene bajo reserva los hechos concretos y las pruebas del expediente. Mientras tanto, se analizan nuevos testimonios para fortalecer el caso. La inspección al Senado busca aportar los soportes documentales necesarios para avanzar en esa revisión. Aunque el caso se ha conocido públicamente bajo la expresión sexo-contratos, los señalamientos siguen sujetos a investigación exhaustiva.

La Sala de Instrucción deberá esclarecer las circunstancias de las contrataciones mencionadas. Es fundamental determinar quiénes intervinieron directamente en los procesos de selección. Finalmente, se debe verificar si existe fundamento suficiente para avanzar en el proceso penal. El magistrado Javier Fernando Fonseca liderará este análisis detallado de la evidencia presentada.