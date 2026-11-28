La Corte Suprema de Justicia inició indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro por presunta conexión con contratos de Deicy Jiménez, sin implicar condena.

La Corte Suprema de Justicia ha formalizado una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro. Este nuevo paso judicial surge en respuesta a las declaraciones presentadas por Deicy Jiménez, quien sostiene que existió un intercambio de favores sexuales por contratos públicos. La medida busca establecer los hechos ocurridos durante el periodo en que Petro fue senador y antes de asumir la Presidencia de la República. Este proceso no constituye una acusación formal ni determina responsabilidad penal alguna, sino que sirve para recopilar evidencias iniciales y testimonios que puedan justificar la apertura de una investigación penal completa.

Investigación de Contratos con el Estado y el Congreso

El núcleo de esta investigación judicial se centra en los diez contratos públicos que Deicy Jiménez sostuvo con entidades del Estado entre los años 2021 y 2026. Según los registros públicos verificados por diversos medios de comunicación, siete de estos convenios están relacionados con el Congreso de la República. Dos de los contratos fueron otorgados por el Ministerio del Interior y uno corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La Corte Suprema ya ordenó realizar una inspección judicial dentro del Senado para obtener documentos oficiales vinculados a las contrataciones de Jiménez. Además, se dispuso la captura de una copia espejo de su teléfono celular para preservar y verificar cualquier material digital relevante para el expediente legal en curso.

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Posición de María José Pizarro sobre la Contratación

La exsenadora María José Pizarro ocupa un lugar central en esta indagación debido a sus vínculos profesionales con Deicy Jiménez. Jiménez afirmó que trabajó en el Senado durante el tiempo en que Pizarro ejercía como Primera Vicepresidencia de la corporación. Frente a estas acusaciones, la exsenadora reconoció que Jiménez fue contratista en dicha dependencia administrativa. Pizarro declaró que la trabajadora cumplió de manera juiciosa con todas las labores que le fueron asignadas. Sin embargo, la Corte debe determinar si existió alguna intervención indebida o facilitación por parte de las autoridades parlamentarias para garantizar esos empleos.

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Declaraciones y Negativas del Expresidente Gustavo Petro

La acusación principal recae sobre Gustavo Petro, quien es señalado por haber intervenido para facilitar algunas de las vinculaciones laborales de Jiménez. Deicy Jiménez asegura que conoció al expresidente en 2019, cuando este todavía se desempeñaba como senador de la República. Petro ha rechazado tajantemente estas afirmaciones y niega rotundamente haber utilizado la contratación pública a cambio de encuentros sexuales. El expresidente afirmó textualmente que jamás pensó en intercambiar sexo por contratos y negó haber visto a Jiménez durante su mandato presidencial entre 2022 y 2026. Estas negativas deben ser corroboradas mediante las pruebas documentales y testimoniales que reúne la Sala de Instrucción.

Fase Actual y Próximos Pasos del Proceso Judicial

Actualmente, el expediente judicial se encuentra en una fase inicial de recopilación de información. El magistrado Javier Fernando Fonseca, miembro de la Sala de Instrucción de la Corte, dirige esta investigación preliminar. La tarea fundamental de la Corte es determinar si la documentación y los testimonios recolectados son suficientes para transformar esta indagación previa en una investigación formal. Hasta que no se emita una decisión final que establezca la responsabilidad o inocencia de los implicados, los señalamientos continúan siendo materia de verificación. El proceso dependerá exclusivamente de la prueba legal y no de presunciones o declaraciones no verificadas por el sistema judicial colombiano.