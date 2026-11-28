La Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra Gustavo Petro y María José Pizarro por contrataciones en el Senado vinculadas a Deicy Jiménez.

La Corte Suprema de Justicia ha dado un paso formal en la investigación contra el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, y la excongresista María José Pizarro. Este avance judicial se centra en la revisión de presuntas irregularidades en contratos públicos otorgados durante el periodo legislativo en el que ambas figuras ejercieron cargos de liderazgo. El expediente específico examina las vinculaciones laborales de Deicy Jiménez dentro de la estructura del Senado de la República.

Apertura de Indagación Previa por Contratos

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, en un proceso que examina las contrataciones de Deicy Jiménez en el Senado. El expediente está en manos del magistrado Javier Fernando Fonseca, de la Sala de Instrucción. Entre las actuaciones para recopilar información figura una inspección judicial al Congreso, ordenada para obtener los documentos relacionados con esas vinculaciones. Así lo reveló Noticias RCN, que informó que el proceso incluye hechos correspondientes al periodo en el que Petro fue senador. La apertura de esta indagación no constituye una acusación ni una declaración de responsabilidad penal contra los involucrados.

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Detalles de la Contratación en la Vicepresidencia

Uno de los asuntos bajo revisión es el contrato de Jiménez en la Primera Vicepresidencia del Senado, dependencia que estuvo a cargo de María José Pizarro. La vinculación que hubo en su momento fue por aproximadamente $34 millones. El objeto contemplaba servicios de apoyo a la gestión, con actividades relacionadas con la agenda legislativa regional y la atención al público. Es más, la vinculación existió porque, posteriormente al momento en que estalló el escándalo, se compartieron fotos de Jiménez junto con Pizarro cuando la mujer hacía de su UTL. Justamente, los documentos de esa contratación hacen parte de los elementos que busca examinar la Sala de Instrucción.

Posiciones y Definiciones de las Partes

Jiménez en su momento aseguró que llegó a trabajar en esa dependencia por recomendación de Gustavo Petro, quien para entonces era presidente. La excongresista reconoció en su momento que Jiménez trabajó en su dependencia, pero negó mediante un comunicado que hubiera irregularidades en la vinculación. De todo este caso, posteriormente a que se conociera, la misma Jiménez publicó un video en el que se le ve a ella con el exmandatario. Imágenes que generaron conmoción en la opinión pública. Por su parte, el expresidente también ha rechazado los señalamientos sobre una supuesta entrega de contratos a cambio de relaciones sexuales.

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Defensa y Declaraciones del Expresidente Petro

En una de sus respuestas públicas sostuvo: "Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante". De acuerdo con Noticias RCN, la Corte mantiene bajo reserva los hechos concretos y las pruebas del expediente, mientras se analizan nuevos testimonios. Sobre esto, la inspección al Senado busca aportar los soportes documentales necesarios para avanzar en esa revisión. Aunque el caso se ha conocido públicamente bajo la expresión "sexo-contratos", los señalamientos siguen sujetos a investigación.

Próximos Pasos en la Investigación Penal

La Sala de Instrucción deberá esclarecer las circunstancias de las contrataciones, quiénes intervinieron y si existe fundamento para avanzar en el proceso penal. El magistrado Javier Fernando Fonseca coordina los esfuerzos para recabar la evidencia documental que permita determinar la veracidad de los hechos denunciados. Este escrutinio judicial representa un momento crítico para definir la trayectoria legal del expresidente y la excongresista frente a las acusaciones de corrupción sexual.