Corte Suprema investiga violencia intrafamiliar contra senador Álex Flórez por intercepciones

La Corte Suprema de Justicia abre causa contra Álex Flórez por violencia intrafamiliar basándose en grabaciones y evidencias médicas. Conozca los detalles del expediente y la reacción de las partes.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha constituido un expediente legal robusto contra el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, para responder a acusaciones de violencia intrafamiliar. El alto tribunal cuenta con interceptaciones telefónicas y documentación médica que detallan supuestos episodios de maltrato físico, psicológico y económico durante su relación con Gloria Johanna Peláez, quien fue su pareja sentimental.

Evidencias de maltrato y amenazas

Las grabaciones de llamadas interceptadas revelan declaraciones directas de la expareja del legislador, donde ella relata que la agresión física comenzó tras anunciarle su embarazo. En una de las comunicaciones citadas por Semana, Peláez afirma que Flórez la golpeó el día que le informó de la gestación y le exigió que se sometiera a un aborto, advirtiéndole que terminaría sola si no accedía. La mujer describe un contexto de maltrato continuo que incluyó agresiones físicas y presión psicológica.

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Entre las pruebas documentales presentadas en el expediente figuran registros médicos que detallan el impacto emocional y físico sufrido por Peláez. En uno de los testimonios, la mujer expresa haber estado al borde del suicidio durante su embarazo, mencionando específicamente que estuvo a punto de lanzarse desde el piso veintidós. Esta declaración se combina con informes clínicos que certifican signos de trauma y estrés severo derivados de la dinámica de la pareja.

Incidente del 18 de febrero de 2021

Uno de los episodios más detallados en el expediente ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando Flórez ostentaba el cargo de concejal de Medellín. Según el relato de la denuncia, la discusión violenta tuvo lugar dentro de la camioneta oficial asignada al concejo, cerca de las diez de la mañana, en las afueras de un laboratorio donde Peláez acababa de realizarse una prueba de embarazo. El resultado confirmó que tenía ocho semanas de gestación.

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Los documentos indican que la negativa de Peláez a abortar fue el detonante inmediato de la agresión. Se relata que Flórez la tomó del brazo, la jaló violentamente y le propinó un golpe en la cabeza y el oído. El parte médico emitido por Sura EPS certificó la presencia de violencia física, registrando un traumatismo superficial en el oído de la víctima y enrojecimiento en la piel del antebrazo, atribuido probablemente a fricciones durante el altercado.

Presión económica y contratos públicos

El expediente también aborda la dimensión económica de la relación, sugiriendo una forma de violencia financiera ejercida por el senador. La Sala de Instrucción de la Corte señala que Flórez suspendió el pago de una ayuda mensual de $750.000 entre enero y julio de 2021, momento en el que Peláez se encontraba en estado de gestación y especial vulnerabilidad. Esta decisión judicial interpreta la suspensión de esos fondos como un mecanismo de presión y control.

Además de la interrupción de los pagos, Peláez relató a las autoridades que en julio de 2021 acudió a una clínica tras pasar un día sin comer, debido a la negativa de su pareja a proporcionarle dinero para alimentos. También mencionó haber sufrido alopecia severa, condición que vinculó directamente con el estrés extremo provocado por la dinámica de la relación. Estas circunstancias económicas se presentan como parte integral de los señalamientos de maltrato.

Investigación de vínculos con entidades públicas

La Corte Suprema está investigando si los contratos laborales que Peláez obtuvo durante este periodo constituían una forma de manutención a cambio de silencio, una práctica conocida políticamente como "corbata". Entre 2020 y 2021, la mujer mantuvo cuatro contratos intermitentes como auxiliar administrativa con el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y el Tecnológico de Antioquia.

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Según los documentos consultados por EL COLOMBIANO, estos vínculos laborales le generaron ingresos cercanos a los $12 millones. La presencia de estos contratos en el periodo de la relación y la presión financiera descrita han llevado a los investigadores a examinar si existió un intercambio de favores o silencio político a cambio de beneficios económicos por parte de entidades públicas.

Retracción y versión de las partes

Tras ser vinculado formalmente al proceso judicial, Gloria Johanna Peláez publicó un video retractándose de sus acusaciones, asegurando que la denuncia fue un impulso momentáneo producto de la ira. Ambos emitieron un comunicado conjunto calificando el escándalo como parte de ataques políticos dirigidos contra Álex Flórez durante la campaña electoral, acusando a inescrupulosos de violar su intimidad.

En su declaración, la pareja manifestó sentirse hostigada e intimidada por quienes los confrontan políticamente, alegando que esta persecución los obliga a vivir con miedo. Flórez, por su parte, criticó a medios de comunicación como El Colombiano, tildándolos de cómplices de una persecución que publica titulares falsos y sensacionalistas, buscando manchar su imagen pública y familiar sin base en la realidad de los hechos.