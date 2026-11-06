Corte Suprema niega tutela de Santiago Uribe Vélez y mantiene condena de 28 años

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema confirmó la condena de Santiago Uribe Vélez a 28 años de prisión, rechazando la tutela que buscaba reabrir el trámite de casación.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo definitivo el 5 de noviembre para confirmar la negativa de reabrir el trámite de casación solicitado por la defensa de Santiago Uribe Vélez. Este mecanismo procesal buscaba cuestionar la condena de 28 años y cuatro meses de prisión impuesta previamente por el Tribunal Superior de Antioquia. La determinación, adoptada mediante ponencia del magistrado Omar Ángel Mejía Amador, cierra una etapa clave en el proceso judicial que ha mantenido al exalcalde de Bogotá bajo responsabilidad penal.

Rechazo fundamentado en la jurisprudencia vigente

El análisis detallado de la Corte reveló que la decisión judicial se ajustó estrictamente a la jurisprudencia constitucional y ordinaria existente. La Sala Laboral concluyó que no procede el recurso extraordinario de casación contra las sentencias que ya han resuelto una impugnación especial. Este mecanismo procesal solo permite que una persona condenada en segunda instancia solicite una revisión integral de esa decisión. Sin embargo, una vez que se resuelve esa revisión, no existe una tercera instancia ni otro recurso extraordinario de casación contra el fallo final. La Corte explicó esta limitación legal para asegurar la estabilidad de las sentencias judiciales.

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Argumentos de la defensa y contraargumentos legales

La defensa de Uribe Vélez presentaba argumentos específicos sobre la aplicación de la ley penal vigente. Sostenía que el proceso debía regirse por la Ley 600 de 2000 y que, por tanto, no correspondía aplicar las restricciones previstas en la Ley 906 de 2004. También cuestionó que la Sala Penal rechazara anticipadamente el recurso sin darle la oportunidad de presentar los argumentos de casación. Consideraron que esta negativa afectaba sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. No obstante, la Sala Laboral determinó que la improcedencia de la casación también se aplica a los procesos adelantados bajo la Ley 600 de 2000.

Respaldos jurídicos y revisión de derechos

Para respaldar su decisión, la Corte citó criterios claros de la jurisprudencia constitucional y de la jurisdicción ordinaria. El alto tribunal indicó que ambos órganos han señalado la improcedencia del recurso extraordinario de casación contra sentencias que resuelven la impugnación especial. Esta norma se aplica tanto en procesos bajo la Ley 600 de 2000 como bajo la Ley 906 de 2004. Además, la Corte consideró que el juez que estudió inicialmente la tutela sí examinó los argumentos de la defensa. Aplicó la jurisprudencia correspondiente al caso y respaldó la conclusión sobre la razonabilidad de la decisión cuestionada por la defensa.

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Detalles de la condena de 28 años y cuatro meses

El proceso contra Santiago Uribe Vélez tuvo un giro significativo tras la absolución inicial del 13 de noviembre de 2024. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión el 25 de noviembre de 2025. La nueva condena impuso 340 meses de prisión, equivalentes a 28 años y cuatro meses. Los delitos imputados fueron homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La sala calificó estas conductas como delitos de lesa humanidad, lo que implica una severidad especial en el tratamiento penal del caso.

Sanciones accesorias y prohibiciones impuestas

La sentencia del Tribunal Superior de Antioquia contempló sanciones adicionales junto a la pena privativa de la libertad. Se estableció una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se ordenó la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años. La prohibición de tener y portar armas se fijó por un periodo de 54 meses. Estas medidas buscan restringir la capacidad de acción pública del condenado mientras cumple la pena.

Negativa a prisión domiciliaria y cumplimiento de pena

El tribunal negó explícitamente la posibilidad de que el condenado cumpliera la pena en prisión domiciliaria. Esta decisión eliminó cualquier vía alternativa al encierro para el exalcalde. Asimismo, se descartó la suspensión de la ejecución de la condena. Con la reciente decisión de la Sala de Casación Laboral, se mantiene la negativa absoluta a reabrir el trámite de casación. La defensa de Uribe Vélez había pretendido este mecanismo para intentar modificar el fallo, pero la Corte Suprema ratifica la sentencia definitiva.