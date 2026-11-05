Corte Suprema ordena inspección judicial al Senado y al celular de Deicy Jiménez

La Corte Suprema de Justicia ordena revisar contratos del Senado y el teléfono de Deicy Jiménez para investigar presuntas relaciones con el exmandatario Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro.

La Corte Suprema de Justicia ha ordenado la realización de una inspección judicial a la Secretaría General del Senado de la República con el objetivo expreso de recopilar información detallada sobre los contratos estatales suscritos por la joven Deicy Jiménez. Esta medida legal fue dispuesta por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien coordina las verificaciones relacionadas con las graves denuncias presentadas públicamente por la mujer de 26 años. El tribunal busca acceder directamente a los registros contractuales oficiales para contrastarlos con los testimonios y evidencias que Jiménez ha aportado durante el proceso legal en curso.

Mecanismo de investigación y diligencias forenses

La resolución del alto tribunal implica dos vías de acción paralelas e independientes para esclarecer los hechos denunciados. Por un lado, la inspección judicial en la corporación legislativa tiene como fin extraer los documentos oficiales que respalden las transacciones entre el Estado y la denunciante. Este procedimiento permite a los magistrados verificar la autenticidad y los términos de los acuerdos financieros y administrativos mencionados en las declaraciones juramentadas.

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Por otro lado, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación liderará una inspección forense meticulosa sobre el teléfono celular de Deicy Jiménez. Esta diligencia técnica está diseñada para recuperar una amplia gama de datos digitales que puedan ser cruciales para la investigación, incluyendo archivos multimedia, conversaciones de la aplicación WhatsApp y mensajes de texto almacenados en el dispositivo móvil.

El propósito fundamental de esta revisión informática es recopilar elementos de juicio que permitan corroborar la declaración juramentada rendida por Jiménez. Durante su comparecencia ante la Sala de Instrucción el pasado 29 de octubre, la joven mantuvo su versión de los hechos tras una sesión que se extendió por más de tres horas. En esa oportunidad, manifestaron su total disposición para entregar su equipo electrónico para su análisis técnico, reconociendo la importancia de los datos digitales para establecer la verdad de los hechos.

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Posiciones de las partes y contexto político

Las acciones judiciales se enmarcan en un contexto de alta tensión política que involucra directamente al expresidente Gustavo Petro y a la congresista María José Pizarro, quien pertenece al Pacto Histórico. Se recuerda que Jiménez celebró contratos con Pizarro cuando esta ocupaba el cargo de primera vicepresidenta del Senado durante la legislatura 2023-2024. El expresidente Petro ha reaccionado a la publicación de un video íntimo compartiendo su posición al afirmar que quien busca justicia debe entregar sus pruebas a la Corte, y no a los titulares de prensa.

La abogada Dina Luz Malo Andrade, quien asumió la representación legal de Jiménez bajo la condición de víctima en relación con la denuncia por hechos de violencia sexual contra el expresidente, ha expresado su preocupación por la seguridad de su representada. En un comunicado oficial, informó que el pasado 3 de noviembre personas aún no identificadas comenzaron a seguir y fotografiar a Jiménez durante sus actividades cotidianas, difundiendo posteriormente esas imágenes.

La defensa legal ha advertido que Jiménez ha sido objeto de amenazas directas, razón por la cual cuenta actualmente con un esquema de protección estatal. Malo Andrade exigió a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección que identifiquen rápidamente a los responsables de estos seguimientos y la difusión de material íntimo. Asimismo, señaló que el abogado Pipe Caballero renunció a su cargo debido a las amenazas sufridas, lo que demuestra un patrón de intimidación dirigido a silenciar a la denunciante y a su entorno legal.

Impacto real y próximos pasos judiciales

Las actuaciones judiciales actuales buscan reunir información documental y digital exhaustiva para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias expuestas sobre un presunto esquema de intercambio de favores sexuales por contratos en el Gobierno. Los detalles revelados por Jiménez sugieren una red amplia, mencionando haber conocido a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una plataforma para adultos. La denuncia implica que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos públicos a cambio de relaciones sexuales durante la administración del exmandatario.

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Hasta el momento, las investigaciones han identificado al menos diez contratos firmados por Jiménez con diversas instituciones del Estado colombiano. Estos incluyen acuerdos con el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, donde actualmente sostiene uno en ejecución. Los documentos que recopile la Corte Suprema durante la inspección judicial serán fundamentales para contrastar estos antecedentes financieros con la narrativa presentada por la joven.

El avance de estas diligencias marca un punto de inflexión en la investigación, ya que la evidencia forense del teléfono y los registros oficiales del Senado proporcionarán un marco objetivo para evaluar la credibilidad de las denuncias. El cumplimiento de las órdenes judiciales por parte del CTI y los funcionarios del Senado determinará la siguiente fase del proceso penal, asegurando que la justicia tenga acceso a la información completa necesaria para dictar sentencia.