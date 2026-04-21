Corte Suprema realiza inspección en la Comisión de Acusación ante posibles obstrucciones en caso Petro

La Corte Suprema de Justicia inspeccionó la Comisión de Acusación por posibles trabas en el proceso contra el presidente Petro por violación de topes electorales, mientras la defensa cuestiona la legalidad del procedimiento.

La Corte Suprema de Justicia ha marcado un hito en el panorama político nacional al ordenar y ejecutar una diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esta intervención tiene como propósito fundamental determinar si ha existido una obstrucción sistemática dentro del proceso que se sigue contra el presidente Gustavo Petro , relacionado con la presunta violación de los topes electorales durante su campaña presidencial en el año 2022. La diligencia busca esclarecer si se han manipulado o retrasado las pruebas necesarias para esclarecer la financiación de la contienda electoral, un tema que ha generado profundas tensiones entre las ramas del poder público en Colombia.

El desarrollo de esta inspección no estuvo exento de controversias legales. Justo antes de que los magistrados iniciaran su labor, el representante Alirio Uribe, perteneciente a la bancada del Pacto Histórico y coordinador de la respectiva comisión, presentó formalmente una recusación contra la magistrada Lombana. El argumento principal de Uribe se fundamenta en la extralimitación de las facultades de la magistrada, alegando que las medidas probatorias ordenadas afectan de manera indebida la confidencialidad de los equipos de trabajo de los representantes investigadores. Según el legislador, esta acción judicial vulnera la autonomía parlamentaria y podría comprometer información sensible que no guarda relación directa con los hechos investigados, generando así un choque de trenes institucional.

El trasfondo de esta investigación se sustenta en las acusaciones presentadas por el Consejo Nacional Electoral, el cual concluyó recientemente que la campaña presidencial superó los límites de gastos permitidos por ley en una suma cercana a los 3.042 millones de pesos. Además, se señaló una omisión en el reporte de otros 3.698 millones de pesos, lo que derivó en sanciones económicas para figuras clave como Ricardo Roa, quien fungió como gerente de campaña, así como para la tesorera Lucy Mogollón y la auditora María Soto. Entre los puntos más críticos que la Corte Suprema debe ahora escudriñar, se encuentran las donaciones efectuadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, por un valor de 500 millones de pesos. Para este propósito, los magistrados deberán procesar y analizar minuciosamente más de 40 cuadernos de documentos que conforman el voluminoso expediente contra el primer mandatario, un proceso que promete definir el rumbo político y jurídico del país en los próximos meses.





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