La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema confirmó la prisión preventiva para Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique en el caso de corrupción de la UNGRD, fijando el 26 de mayo de 2027 como límite procesal.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió el 18 de noviembre de 2026 mantener la privación de la libertad para Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique, quienes están implicados en el proceso penal por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ( UNGRD).

Este fallo se produce tras denegar las solicitudes de libertad provisional por vencimiento de términos presentadas por los abogados defensores de ambos procesados. El alto tribunal argumentó que no se cumplieron los requisitos legales necesarios para conceder este beneficio jurídico a los implicados en estos hechos.

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Denegación de la libertad provisional

La decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia se fundamentó en que la resolución de acusación no había quedado ejecutoriada antes de la fecha límite del 26 de mayo de 2026, lo cual impedía aplicar automáticamente la figura de libertad por vencimiento de términos en el momento solicitado por la defensa.

No obstante, la providencia detalló que el término base de seis meses para solicitar dicha libertad aún no había transcurrido completamente debido a circunstancias procesales específicas que interrumpieron el conteo regular del tiempo judicial establecido en la normativa vigente.

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Extensión del plazo procesal

Durante la investigación, se decretó el testimonio de una persona que se encuentra actualmente en el exterior, circunstancia que obligó al tribunal a ampliar el plazo por otros seis meses adicionales. Esta ampliación fue considerada indispensable para garantizar la debida práctica probatoria en el caso.

Como consecuencia directa de esta ampliación, el término de libertad provisional se extendería hasta el 26 de mayo de 2027. Por esta razón, la Sala Especial consideró que no se cumplían los presupuestos establecidos en el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 para conceder la libertad.

Próximos pasos en el proceso judicial

La decisión de la Corte también establece un plazo concreto para el avance del proceso judicial contra Wadith Alberto Manzur y Karen Astrith Manrique. Según lo comunicado por el alto tribunal, la audiencia pública deberá instalarse antes del 26 de mayo de 2027, fecha máxima hasta la cual se extendería el término señalado.

Contra esta determinación proceden los recursos de reposición y apelación, de acuerdo con los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000, lo que permite a las partes interesadas impugnar el fallo ante las instancias superiores correspondientes dentro del marco legal colombiano.