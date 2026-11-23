La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema investiga a la congresista del Pacto Histórico por tres actuaciones previas relacionadas con un supuesto diploma de la Pontificia Universidad Javeriana.

La controversia sobre el supuesto título universitario de la representante a la Cámara, Claudia Romero Nader, ha alcanzado la Corte Suprema de Justicia con nuevos elementos procesales que alteran el panorama inicial de la investigación. Hasta este momento, se desconocía que la legisladora del Pacto Histórico ya contaba con tres noticias criminales abiertas ante la Fiscalía General de la Nación, vinculadas directamente a las presuntas irregularidades documentales del diploma de Administración de Empresas que habría obtenido de la Pontificia Universidad Javeriana.

Remisión de expedientes penales a la alta corte

Fuentes oficiales de la Fiscalía confirmaron que las tres actuaciones penales contra Claudia Romero Nader han sido remitidas formalmente por competencia a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Estas investigaciones previas, que no fueron iniciadas únicamente con la reciente divulgación pública del diploma y las certificaciones, contienen denuncias relacionadas con posibles conductas de falsedad en documento público.

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La Sala Especial de Instrucción posee la atribución constitucional exclusiva para investigar a los integrantes del Congreso de la República. Su función inmediata consiste en adelantar los estudios preliminares de los expedientes remitidos y determinar si existen los elementos necesarios para formular una acusación formal ante la Sala Especial de Primera Instancia, lo que abriría la vía para un juicio oral y público.

La existencia de estos antecedentes previos representa un capítulo significativo en el escándalo, ya que demuestra que las autoridades judiciales y fiscales ya tenían conocimiento de las irregularidades académicas antes de que el caso tomara dimensión mediática global. La transferencia de competencia asegura que el proceso penal se mantenga bajo la jurisdicción de la más alta instancia judicial del país, garantizando el debido proceso para la congresista investigada.

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Origen del escándolo y desconocimiento universitario

El escándalo de presuntos títulos falsos estalló inicialmente con el caso de la representante Luz Verónica Estrada, miembro del Pacto Histórico por Antioquia, quien fue desvinculada temporalmente de su cargo por la Procuraduría. La Universidad Nacional de Colombia y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) desconocieron su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia tras detectar que Estrada presentó documentos falsos para obtener un contrato con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en 2025.

La situación se agravó cuando surgieron cuestionamientos sobre la autenticidad de su diploma de bachiller, lo que derivó en la radicación de denuncias penales contra ella ante la Corte Suprema de Justicia. Esta controversia inicial activó una veeduría ciudadana y múltiples denuncias en redes sociales que pusieron bajo la lupa los perfiles académicos de otras figuras de la colectividad política, emergiendo rápidamente el caso de Claudia Romero Nader.

La presión pública se intensificó cuando el creador de contenido Juan Felipe Pedraza, conocido en plataformas digitales como Rentas, divulgó documentos obtenidos directamente de la Universidad Javeriana. Pedraza había advertido que la perfil público de Romero Nader la acreditaba como profesional en Administración de Empresas de dicha institución, lo que motivó una consulta oficial para verificar la veracidad de dicha información académica.

Respuesta institucional de la Javeriana y otros casos

La Pontificia Universidad Javeriana emitió una respuesta formal firmada por José Fernando Murillo Zuluaga, director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, donde desmintió rotundamente que Claudia Teresa Romero Nader fuera graduada de la institución. La universidad precisó que la congresista no aparece en la base de datos de registro académico, no estuvo inscrita como estudiante y no obtuvo el título de administradora de empresas que se le atribuía públicamente.

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La verificación institucional se realizó de manera exhaustiva, consultando tanto la sede principal en Bogotá como la seccional de Cali, sin encontrar antecedentes académicos de la congresista en ninguna de las dos dependencias. Esta respuesta oficial puso en entredicho toda la información académica presentada por Romero Nader y generó interrogantes directos sobre el origen y la autenticidad del documento que la acreditaría como egresada de la universidad bogotana.

En un escenario de presión interna por la renuncia de Verónica Estrada, la dirección del Pacto Histórico convocó a su Comisión Nacional de Ética para evaluar individualmente cada caso. La colectividad reiteró que no amparará conductas contra la fe pública, una postura que se extiende también a la representante Andrea Vargas, quien admitió haber corregido su perfil público al aclarar que, aunque cursó materias de Derecho en la Universidad del Atlántico, aún no ha obtenido el título de abogada.