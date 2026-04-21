Corte Suprema revoca absolución y condena a responsables del feminicidio de Nataly Salas en Montería

La Corte Suprema de Justicia sentenció a 22 años y 8 meses de prisión a dos hombres implicados en el brutal feminicidio y abuso sexual de Nataly Melody Salas Ruiz ocurrido en 2016.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha marcado un precedente significativo al revocar la absolución previa y dictar una condena ejemplar contra Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla. Ambos sujetos fueron declarados responsables de los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento, actos perpetrados contra Nataly Melody Salas Ruiz en el año 2016 en la ciudad de Montería , Córdoba.

Este caso, que ha conmocionado a la sociedad colombiana por su extrema crueldad, pone de manifiesto la persistencia de la violencia de género y la necesidad de una justicia rigurosa que no deje estos crímenes en la impunidad. El fallo judicial, que se extiende a lo largo de 109 páginas, detalla cómo la víctima fue conducida bajo engaños y fuerza hacia una zona despoblada conocida como las lagunas de oxidación del barrio La Castellana, donde fue sometida a vejámenes inimaginables antes de ser asesinada mediante estrangulamiento y desfiguración craneal con una placa de concreto. El magistrado ponente, Gerson Chaverra, fue enfático al establecer que las pruebas recaudadas durante el proceso judicial fueron contundentes y suficientes para demostrar la coautoría de los acusados. La sentencia impuesta es de 274 meses de prisión, equivalente a 22 años y 8 meses, además de una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por dos décadas. La decisión de la Corte Suprema corrige el error jurídico cometido previamente por el Tribunal Superior de Córdoba, instancia que en un momento dado había decidido absolver a los procesados ignorando las pruebas testimoniales clave, como la declaración del testigo Francisco Javier Romero Pacheco. Este testigo, a pesar de sus limitaciones auditivas y comunicativas, fue fundamental para reconstruir los hechos. La Corte Suprema criticó severamente al tribunal regional por descartar su versión, argumentando que las supuestas inconsistencias narrativas no eran motivo suficiente para invalidar un testimonio que presenció directamente la brutalidad ejercida contra Nataly Melody Salas. La resolución de la Corte Suprema subraya la instrumentalización del cuerpo femenino como objeto de satisfacción sexual. Los magistrados señalaron que los agresores despojaron violentamente a la víctima de sus prendas, confirmando que la intención primaria fue anular su voluntad y doblegarla físicamente para perpetrar abusos sexuales antes de terminar con su vida. Este nivel de sevicia y la relación de sujeción establecida por los victimarios fueron los ejes centrales para configurar los cargos. Ante la inminencia de la condena, la Sala ordenó la emisión inmediata de órdenes de captura contra Peñata Herrera y Sánchez Tordecilla, quienes deberán ser puestos a disposición del Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Montería para pagar su condena. Esta sentencia no solo trae una justicia tardía para la familia de Nataly, sino que reafirma el compromiso de las altas cortes con la protección de los derechos humanos y el rechazo frontal hacia cualquier tipo de violencia contra las mujeres en el territorio nacional





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