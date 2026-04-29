Cortes de agua en Bogotá y Gachancipá: calendario y sectores afectados

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la EAAB han anunciado cortes de agua en varios sectores de la capital y en Gachancipá del 28 al 30 de abril. Los trabajos de mantenimiento buscan mejorar el suministro de agua potable y prevenir daños mayores en las tuberías.

Desde este martes 28 hasta el 30 de abril, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ( EAAB ) han anunciado una serie de cortes de agua en la capital y en el municipio de Gachancipá .

Estos trabajos de mantenimiento buscan prevenir daños mayores en las tuberías y accesorios del sistema de suministro de agua potable, mejorando así la calidad del servicio en las diferentes localidades de la ciudad y en Gachancipá. La EAAB ha detallado que las suspensiones temporales del servicio son necesarias para realizar las remodelaciones y reparaciones correspondientes, afectando a varios sectores en horarios y fechas específicas.

En la localidad de San Cristóbal, los barrios Puerto Rico, Cerros de Oriente y Las Lomas experimentarán un corte de agua desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas, debido a trabajos de mantenimiento preventivo. En la localidad de Kennedy, los barrios Socorro y Jacqueline también tendrán una interrupción del servicio en el mismo horario, pero por cierre a terceros.

Otros sectores afectados incluyen los barrios La Igualdad y Nueva Marsella, donde el corte comenzará a las 8:00 a. m. y durará 24 horas, también por cierre a terceros. En Ciudad Bolívar, una amplia lista de barrios, como Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia y otros, enfrentarán suspensiones de agua en diferentes horarios y fechas, principalmente debido a mantenimiento preventivo e instalación de caudalímetros.

En el municipio de Gachancipá, en Cundinamarca, el corte de agua se extenderá desde las 10:00 a. m. hasta por 12 horas, también por mantenimiento preventivo. Otras localidades afectadas incluyen Rafael Uribe Uribe, donde los barrios San Blas II, Ramajal, San Pedro, Los Alpes y Santa Inés Sur tendrán interrupciones de 24 horas. En Kennedy, los barrios Almenar, Britalia, Carmelo Norte y otros enfrentarán cortes de agua en el mismo horario.

En Engativá, los barrios Normandía, Santa Cecilia y San Ignacio tendrán suspensiones desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. En Usaquén, los barrios La Carolina y Country Club tendrán cortes desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas, mientras que en Bosa, los barrios Villa del Río y Senderos de Madelena I y II tendrán interrupciones de 4 horas.

Finalmente, en Barrios Unidos, el barrio Entre Ríos enfrentará un corte de agua desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas debido a la instalación de un hidrante





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