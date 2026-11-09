Cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del 9 al 12 de noviembre de 2026

La EAAB programó interrupciones del servicio de agua potable en Bogotá y municipios como San José de Bavaria del 9 al 12 de noviembre de 2026 para mantenimiento y reparaciones.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que se realizarán trabajos de infraestructura en las redes de agua potable entre el 9 y el 12 de noviembre de 2026. Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la calidad del suministro en la ciudad capital y en los municipios vecinos, requiriendo suspensiones temporales programadas en diversas zonas estratégicas.

Interrupciones en San José de Bavaria y Villa del Prado

La EAAB ejecutará obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en los municipios de San José de Bavaria y Villa del Prado. Las interrupciones se efectuarán en la zona que abarca desde la carrera 58 hasta la carrera 80, entre la calle 170 y la calle 183. Este servicio se suspenderá desde las 10:00 a. m. hasta por un máximo de 24 horas.

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Municipios de Cota y Pasca

En Cota, las localidades de Bemposta, Montecarlo, El Triángulo, La Castaña y Dorado Laches experimentarán cortes de agua. Las obras se desarrollarán desde la calle 1 hasta la calle 14 sur, entre la carrera 9 y la carrera 21 este. La suspensión del servicio iniciará a las 10:00 a. m. con una duración de 4 horas. En Pasca, el motivo es la verificación de macromedidores en la calle 9 sur hasta la calle 18 sur, entre la carrera 15 este y la carrera 12 este.

Mantenimiento en Localidad de Bosa

La EAAB suspende el servicio en Bosa debido a mantenimiento preventivo y empates en redes. Los barrios afectados incluyen Atalayas, Bosa Linda, Brio, Cañaveralejo, Ciudadela El Recreo, El Anhelo, Las Margaritas, Metrovivienda, Renacer, Sabanas del Dorado, San Bernardino II, San Bernardino Rural, San Bernardino XIX, San Joaquín y Villas del Progreso. La interrupción abarca desde la avenida carrera 89B hasta la carrera 106A.

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Impacto en las Localidades de Suba y Puente Aranda

En la Localidad de Suba, los barrios Julio Flores, Santa Rosa y Andes Norte tendrán cortes por empates en las redes. El servicio se suspenderá desde la transversal 55 hasta la carrera 71, entre la calle 93A y la calle 116. En Puente Aranda, los barrios Ortezal y Batallón Caldas sufrirán interrupciones por cambio de accesorios, afectando la zona desde la avenida calle 20 hasta la avenida calle 22.

Obras en Localidades de Usaquén y Santa Fe

En la Localidad de Usaquén, los barrios Lombardía, Portal del Sol, Villa María y Aures II experimentarán cortes por instalación de válvulas. En Santa Fe, el barrio Los Andes tendrá interrupciones por empates en las redes del acueducto. Estas obras se extenderán desde la transversal 55 hasta la avenida carrera 68, entre la calle 90 y la calle 100, con una duración de 24 horas.