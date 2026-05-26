Cortes de Agua en Bogotá y Soacha por obras de EAAB

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha anunciado cortes de agua en Bogotá y en el municipio aledaño de Soacha en Cundinamarca por obras en varias zonas de la ciudad y su aledaña.

Este martes 26 de mayo de 2026 hay cortes de agua en Bogotá y en el municipio aledaño de Soacha en Cundinamarca por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ( EAAB ).

Los cortes afectarán a varias zonas de la ciudad y su aledaña, incluyendo a San Gabriel Norte, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Sagrado Corazón, Seminario, Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Bosques de Bella Vista, La Gran Vía, Francisco Miranda, Altos de La Calera, Fundación Santa Fe, Hacienda Santa Bárbara, Centro Médico Colsubsidio Usaquén, Centro Médico Colsubsidio calle 123, Centro Médico de La Sabana, Asociación Médica de Los Andes, Santa Ana Medical Center, Global Medical Center 116, Colsanitas calle 96, Mediplus calle 94, Unicentro Centro Comercial, Centro Médico, Cafam calle 90, Odonto Especialistas, Parque de La 93.

De la calle 88 a la calle 127, entre la carrera 11 a la carrera 4 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 6 horas. Debido a verificación macromedidor





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