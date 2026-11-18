El Carmen de Viboral raciona el agua por El Niño. Cortes diarios en sectores bajos y altos desde el 18 de noviembre para salvar planta de tratamiento.

El Carmen de Viboral implementó un riguroso plan de racionamiento hídrico a partir del miércoles 18 de noviembre. Esta medida de suspensión diaria del servicio de acueducto busca estabilizar los niveles en la planta de tratamiento frente a la intensificación del fenómeno climático El Niño. La administración municipal confirmó que los cortes son necesarios debido a la drástica reducción de caudales en las fuentes de abastecimiento locales.

Calendario diario de suspensiones por sector

La programación de los cortes divide al municipio en dos franjas horarias estrictas según la zona geográfica. Para las zonas bajas, que incluyen los sectores 3, 4 y 5, el servicio se suspenderá diariamente desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. En contraste, las zonas altas, compuestas por los sectores 1, 2, 6, 7 y 8, enfrentarán interrupciones entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m.

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Origen climático y respuesta institucional

Santiago Cardona Betancur, coordinador de Acueducto y Alcantarillado del municipio, explicó que la decisión responde a la etapa de mayor impacto de El Niño. La autoridad indicó que los caudales que alimentan la planta han disminuido significativamente, amenazando la capacidad de almacenamiento. Por ello, se ha iniciado una campaña para recuperar los niveles de los tanques de forma urgente.

Recomendaciones y obras de infraestructura

La administración municipal solicitó a los habitantes ajustar sus rutinas y almacenar solo el agua vital para consumo, cocina e higiene. Paralelamente, se ejecutan trabajos para aumentar la capacidad de almacenamiento en la planta. Las interrupciones temporales anteriores ya fueron complementadas con carrotanques para mitigar el impacto social mientras avanzan las adecuaciones técnicas.

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Contexto regional y cifras de consumo

La situación en El Carmen de Viboral se enmarca en una crisis hídrica regional que afecta a todo el Oriente antioqueño. Aunque Medellín no reporta cortes programados, el consumo persiste por encima de los niveles sostenibles. Esta presión climática exige una gestión eficiente del recurso para evitar escasez severa en las próximas semanas.

Deficiencia en las metas de ahorro

Las cifras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Medellín (EPM) revelan un bajo cumplimiento de las metas de ahorro. Los datos del lunes festivo 16 de noviembre muestran que solo se ahorraron 25 litros por hogar, muy por debajo de la meta diaria de 92 litros. Este desempeño representa un cumplimiento del 27,2 % y un déficit de 67 litros por vivienda en el sistema del embalse Piedras Blancas.

Próximos pasos y comunicación oficial

La duración del racionamiento en El Carmen de Viboral permanecerá indefinida hasta que se logren recuperar los niveles de almacenamiento suficientes. La administración se comprometió a mantener a la comunidad informada sobre cualquier ajuste en la programación a través de sus canales oficiales. Las autoridades regionales instan a la ciudadanía a reutilizar el agua y reportar fugas para conservar el recurso durante esta temporada seca.