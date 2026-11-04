Cortes de agua programados en Bogotá y Soacha durante 24 horas

La EAAB anuncia suspensiones de servicio en múltiples barrios de Bogotá y Soacha para mantenimiento de tuberías e instalación de válvulas. Verifique su zona.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ( EAAB) ha confirmado la ejecución de un extenso plan de mantenimiento preventivo que resultará en la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de la capital y en el municipio de Soacha. Las intervenciones, esenciales para minimizar afectaciones mayores en las tuberías y accesorios de suministro, están programadas para iniciarse a las 8:00 a. m. y se extenderán durante un período de 24 horas.

Estos trabajos de infraestructura abarcan una amplia geografía urbana, requiriendo la coordinación de múltiples equipos técnicos en el terreno. La empresa operadora ha detallado meticulosamente las zonas específicas donde se realizarán instalaciones de válvulas, mantenimiento en tanques y empates en las redes de acueducto para garantizar la continuidad y seguridad del servicio a largo plazo.

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En la localidad de Usaquén, los barrios Santa Ana, San Gabriel Norte y Páramo Urbano II experimentarán el impacto de las labores entre la carrera 2 este y la carrera 7, abarcando el tramo comprendido entre la calle 108 y la calle 128. Paralelamente, en las cercanías de Caobos Salazar y Acacias Usaquén, la suspensión afecta la zona delimitada por la carrera 9 y la carrera 15, desde la calle 145 hasta la calle 153, donde se instalarán nuevas válvulas.

Las afectaciones continúan en zonas como Bosque de Pinos I y II, Santa Cecilia y Puente Norte, ubicadas entre la calle 160A y la calle 163B, entre la carrera 5 este y la avenida carrera 7, donde se realizará mantenimiento preventivo en el tanque. En el sector de Mirandela, los residentes entre la carrera 58 y la carrera 72, entre las calles 183 y 191, enfrentarán empates en las redes de acueducto.

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Chapinero también se ve involucrado, con trabajos entre la calle 53 y la calle 72, entre la carrera 7 y la carrera 14. En los barrios Alcázares, La Merced Norte y Colombia, el servicio se verá alterado en el área de la calle 68 a la calle 72, entre la carrera 20 y la carrera 30, debido a la instalación de un macromedidor.

Impacto masivo en Soacha y comunas rurales

El municipio de Soacha, en Cundinamarca, registra una de las zonas con mayor concentración de afectaciones. El servicio se suspenderá desde la carrera 27 este hasta la carrera 41 este, entre la calle 39B y la calle 43. Esta operación incluye barrios como La Pradera, Jerusalén y Sierra Morena II, donde se instalarán accesorios entre la calle 76 sur y la calle 69D sur.

La lista de localidades en Soacha es extensa e incluye zonas como Arborizadora Alta I y II, Bellavista, Candelaria La Nueva, Cazucá, Cerro Colorado, El Mirador, El Peñón del Cortijo, Espino, Gratamira, Ismael Perdomo, Juan José Rondón, La Pradera, Los Laureles II, Los Tres Reyes, María Cano, Millán, Perdomo Alto, Primavera II, Rincón de Galicia, San Francisco, Santillana, Sierra Morena, Terranova, Verona, Villa Candelaria, Villa Mercedes I, Villa Sandra, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Institución Vendible Yerbabuena, Jaime Garzón, La Capilla, La Esperanza (Comuna 4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas (Comuna 4), Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, II y III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1 y 2, Santo Domingo, Tanque Cazucá EAAB-ESP, Terra Grande III Etapa, Villa Mercedes II y Villas de Casaloma.

Adicionalmente, en Soacha se trabajarán las zonas de Villa Los Alpes I, Córdoba, Montebello, San Pedro, San Blas, San Cristóbal Sur y Bello Horizonte, entre la avenida calle 11 sur y la calle 37A sur. También se verán afectados Santa Inés Sur, San Vicente Santa Inés Sur II y Atenas, entre la calle 30 sur y la calle 33 sur. En Santa Ana, Valles de Santa Ana, Quintas de Santa Ana, Nueva Compartir, Compartir, Némesis, Los Girasoles, San Nicolás y Zona Industrial Santa Ana, las obras se extienden entre la carrera 4 y la carrera 27, entre la calle 2 sur y la diagonal 28 sur.

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Recomendaciones oficiales y apoyo logístico

Para mitigar el inconveniente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recomienda a los usuarios almacenar agua con anticipación en recipientes, advirtiendo que debe consumirse antes de que finalicen las 24 horas de suspensión. Esta medida busca garantizar el abastecimiento básico de la población durante el periodo de intervención técnica.

Para casos de mayor necesidad, la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Los responsables de estas instituciones pueden solicitar el apoyo directamente a través de la Acualínea 116, asegurando así la continuidad de los servicios de salud y atención especial durante las labores de mantenimiento en la infraestructura hídrica.