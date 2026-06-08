Cortes de energía en Bogotá el 9 de junio de 2026: sectores y horarios afectados por trabajos de Enel Colombia

Durante el martes 9 de junio de 2026, Enel Colombia realizará trabajos de mantenimiento en redes eléctricas que provocarán cortes de luz en varias localidades de Bogotá. Conozca los barrios, horarios y recomendaciones para mitigar el impacto.

Este martes 9 de junio de 2026, la ciudad de Bogotá experimenta una serie de suspensiones en el servicio de energía eléctrica que afectan a múltiples localidades.

Los cortes, programados por Enel Colombia para trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de suministro, impactan zonas de Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Las interrupciones varían en horario y duración, extendiéndose en algunos casos desde primeras horas de la mañana hasta mediados de la tarde, cubriendo sectores residenciales, comerciales y rurales de la capital.

Entre las áreas más afectadas se encuentran barrios como Andalucía II, Quirigua Oriental, Patio Bonito y San José Vereda Sector, entre otros, con cortes que pueden durar hasta diez horas. La empresa distribuidora ha señalado que estas labores son necesarias para garantir la confiabilidad del servicio a largo plazo, aunque representan una molestia temporal para los habitantes. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como desconectar electrodomésticos y planificar actividades que requieran energía eléctrica fuera de los horarios interrumpidos





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