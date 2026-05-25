Cortes de energía intermitentes en Galapa generan protestas y graves pérdidas económicas

El racionamiento eléctrico en Galapa, provocado por sobrecarga y altas temperaturas, ha dejado sin luz a sectores industriales y residenciales, provocando interrupciones en la salud, la seguridad y la producción, mientras la empresa Air‑e promete restaurar el servicio sin cumplir los plazos anunciados.

En los últimos días, el municipio de Galapa , ubicado en el Atlántico, ha sufrido cortes de energía eléctrica intermitentes tanto en su zona urbana como en el área industrial.

Según la directora ejecutiva del Consejo Empresarial y de Organizaciones del Atlántico y Magdalena (CEO), el problema se origina en una sobrecarga de los equipos y circuitos que suministran electricidad al municipio y a sus territorios rurales. Las altas temperaturas que se han registrado en la región han incrementado la demanda energética, obligando a la empresa proveedora, Air‑e, a aplicar racionamientos para evitar el colapso de la red.

La compañía ha explicado que, para garantizar la estabilidad del sistema, ha sido necesario desconectar temporalmente algunos sectores, manteniendo el suministro al 95 % de la población. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte insatisfacción entre los habitantes, que consideran el racionamiento como un atropello e injusticia.

Mauricio Misol, líder cívico de Galapa, denunció que adultos mayores, niños y personas con tratamientos médicos críticos han visto interrumpidos sus suministros de energía, lo que ha puesto en riesgo su salud y dignidad. Además, la falta de energía ha paralizado las comunicaciones y ha incrementado los incidentes de seguridad, provocando bloqueos y protestas en distintas áreas del municipio





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