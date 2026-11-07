Cortes de energía programados en Barranquilla y La Guajira este domingo

Air-e Intervenida e ISA Energía suspenden suministro eléctrico en varios barrios de Barranquilla, Sabanagrande y Magdalena este domingo 8 de noviembre por obras de mantenimiento.

La compañía Air-e Intervenida ha confirmado que ejecutará trabajos de mantenimiento eléctrico este domingo, lo que resultará en interrupciones programadas del suministro de energía en múltiples zonas de Barranquilla y departamentos vecinos. Estas paradas son necesarias para realizar el reemplazo de cables de potencia en el circuito Oriental, una medida técnica crítica para garantizar la estabilidad de la red eléctrica regional.

Mantenimiento en Circuito Oriental y Municipios

El personal técnico de Air-e Intervenida llevará a cabo las labores de cambio de cables de potencia entre las 8:00 de la mañana y las 4:40 de la tarde del domingo 8 de noviembre. Durante este horario, la compañía suspenderá el suministro de energía en las zonas urbanas y rurales de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela. La empresa, que opera en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, añadió que adicionalmente algunos sectores rurales de Malambo también quedarán sin servicio durante este periodo.

Also read Hallan cuerpo sin vida enmacado y amarrado en Barranquilla con panfleto que dice Por Pepe

Interrupciones en Barrios de Barranquilla

En la capital del Atlántico, la instalación de un nuevo tramo de red causará cortes de energía entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en los barrios Paraíso, Tres Ave Marías y Siape. Estas obras forman parte de la estrategia de modernización de la infraestructura eléctrica en las zonas densamente pobladas del norte de Barranquilla, asegurando la continuidad del servicio a largo plazo.

Trabajos en Corredor Universitario

El sector del Corredor Universitario experimentará interrupciones escalonadas durante el día para permitir maniobras técnicas en la infraestructura cercana a centros educativos. Por la mañana, el suministro eléctrico se suspenderá de las 8:00 a.m. a las 11:10 a.m., y por la tarde, entre las 5:00 p.m. y las 5:40 p.m., específicamente en la zona comprendida entre las carreras 51B y 53, incluyendo el sector de la Universidad del Norte y el Colegio San José. Adicionalmente, entre las 11:10 a.m. y las 5:00 p.m., se realizarán maniobras en la carretera a Puerto Colombia, entre el kilómetro 2 y 5, así como en Villa Campestre y el Corredor Universitario.

Advertisement

Operaciones de ISA Energía en Subestación Nueva

Paralelamente, la empresa ISA Energía anunció que ejecutará trabajos al interior de la subestación Nueva Barranquilla, ubicada en inmediaciones de la Avenida Circunvalar. Para desarrollar estas obras, se suspenderá el suministro de energía en Alameda del Río entre las 4:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía. Además, entre las 4:00 a.m. y las 4:30 a.m., los barrios Villa Campestre y Ciudad del Mar, así como calles específicas cerca de la avenida Circunvalar, quedarán sin servicio.

Horarios Específicos y Zonas Afectadas

Dentro de las operaciones de la subestación Nueva Barranquilla, se presentarán interrupciones adicionales en horarios específicos que afectan a múltiples sectores de la ciudad. Entre las 4:00 a.m. y las 4:30 a.m., así como de 12:30 p.m. a 1:00 p.m., se cortará el servicio en la carrera 46 a la 51B desde la calle 96A a la calle 100 en Villa Santos, y en las transversales 43A y 44 en zonas como Portal de Miramar y Avenida Circunvalar. Estas medidas buscan optimizar la red eléctrica bajo la supervisión de las autoridades competentes.