Air-e anuncia cortes escalonados de electricidad en más de 100 barrios de Barranquilla y Soledad el domingo 29 de noviembre por instalaciones de infraestructura.

La empresa prestadora de servicios públicos Air-e ha comunicado oficialmente una serie de interrupciones planificadas en el suministro eléctrico para este domingo 29 de noviembre. Estas paradas afectarán directamente a las ciudades de Barranquilla y al municipio vecino de Soledad, ubicados en el departamento del Atlántico en Colombia.

La medida se implementa con el propósito estratégico de instalar un nuevo transformador en la subestación 20 de julio. Este trabajo de ingeniería busca fortalecer la infraestructura eléctrica regional, garantizando una mayor estabilidad y capacidad en la red de distribución para los usuarios afectados.

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Detalles de la operación de mantenimiento

Las intermitencias en el servicio eléctrico se ejecutarán de manera escalonada durante el horario comprendido entre las 5:00 a.m. y las 5:00 p.m. del domingo. El operativo cubrirá más de 100 barrios en ambas ciudades, dividiendo las zonas de afectación para mitigar el impacto generalizado en la comunidad.

En el sector norte de Barranquilla, la interrupción incluye la urbanización Puerta de Oro, Villa Estefany, Villa Monaco y Nueva Jerusalén. Las zonas específicas abarcan desde la calle 47 hasta la calle 53, entre la carrera 9B y la carrera 14, conocidas como Ciudadela. También se incluye la calle 54 entre la carrera 12A y 14, así como la calle 57 entre la carrera 15 y 15E en El Encanto.

La afectación continúa en la calle 59 entre la carrera 15 y 15E (Bella Murillo) y en la calle 45 desde la carrera 9Sur hasta la carrera 15 (20 de Julio). Además, se interrumpe el servicio en la avenida Las Torres entre la calle 45 y 45E (20 de Julio), y en la calle 56 hasta la 57B entre la carrera 40 y 43 (Villa del Carmen).

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Zonas afectadas en Ciudadela y centro

En la calle 63 con la carrera 5E, se verán afectadas las localidades de Bella Arena, El Milagro y Villa Cecilia. El sector de Carrizal, desde la carrera 10 entre la calle 50C y 51B, también sufrirá cortes. La zona de 20 de Julio se extiende desde la calle 45 hasta la avenida Murillo, entre la carrera 1 y 4.

El mantenimiento también impacta la calle avenida Murillo hasta la calle 43A, entre la carrera 1H y 2C. En la carrera 1H, el corte va desde la calle avenida Murillo hasta la calle 41C. Finalmente, la calle 34 entre la carrera 1H y 2 (Villa Blanca) será parte del plan de contingencia eléctrica de Air-e.

Impacto en Ciudadela 20 de Julio

La Ciudadela 20 de Julio sufrirá múltiples cortes en sus diferentes etapas. El sector desde la calle 46 hasta la 46D, entre la carrera 6C Sur y 13 Sur, quedará sin servicio. También se incluye la avenida Las Torres hasta la carrera 1C3 y desde la avenida Murillo hasta la calle 45H.

Otra franja afectada en esta ciudadela comprende la calle 2C hasta la carrera 5, desde la calle 41C hasta la 44. Estas zonas críticas requieren que los residentes tomen previsiones especiales durante la ventana de intervención técnica programada para la mañana y tarde del día fijado.

Barrios y urbanizaciones del sur

El plan de cortes se extiende a varias urbanizaciones en el sur de la ciudad. Villa Estadio, Los Ángeles, Las Moras de Occidente y Los Robles VII Etapa reciben interrupciones. Asimismo, se incluye a Los Cedros, la urbanización Villa Angelita I y II, y Villa Las Moras Etapa II.

La afectación técnica llega hasta la calle 63 con la carrera 5E, afectando a Bella Arena, El Milagro y Villa Cecilia. En Carrizal, el corte abarca desde la carrera 10 entre la calle 50C y 51B. El sector de 20 de Julio incluye la calle 45 hasta la avenida Murillo, entre la carrera 1 y 4.

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Áreas orientales y otras afectaciones

Las zonas orientales también están incluidas en el operativo de mantenimiento. El Parque sufrirá cortes desde la calle 47 hasta la 49, entre la carrera 41 y 42. Otras calles afectadas incluyen la 44 entre la 45 y 40, la 43 entre la 43A y 45A, y la 41 entre la 44 y la avenida Circunvalar.

La avenida Circunvalar, desde la calle 45 hasta la 49, también experimentará la falta de suministro. El sector de la Escuela y Clínica de la Policía en la avenida Circunvalar con la carrera 43, desde la calle 44 hasta la 35 (entre carrera 28A y 30) queda fuera de la electricidad temporalmente.

Zona de Arboleda y Barrios Unidos

En la urbanización Arboleda, los cortes abarcan desde la calle 35 entre la carrera 33 y 36. La carrera 30, desde la calle 30 hasta la 32, y la calle 30 entre la carrera 17 y 26, también son zonas de exclusión temporal. El sector desde la calle 30 hasta la 33 (entre carrera 11 y 15B) se suma a la lista de afectaciones.

Barrios como Los Laureles, Cisneros, La Ilusión y El Pasito recibirán el corte. La urbanización El Parque sufre interrupciones en la carrera 46 (calle 42-49), la calle 40 (carrera 44A-46), la carrera 42 (calle 45-41B) y la carrera 43 (calle 41B-40D).

Continuación de zonas residenciales

La calle 44 en la urbanización El Parque, desde la carrera 41B hasta la 41H, también se verá afectada. El sector en la calle 35 con la carrera 30 queda dentro del perímetro de trabajo. Puerto Armónica y Puerto Guitarra pierden servicio en la calle 30 entre la carrera 21 y 26, y desde la calle 30 hasta la 40A.

En La Floresta, la carrera 16 entre la calle 33B y 35, y la calle 27 entre la 39 y la carrera 16-17, reciben cortes. La calle 21 entre la carrera 14A y 15A, hasta la 30, también queda sin suministro. San Antonio y Pumarejo son otras áreas que participarán en esta medida de infraestructura eléctrica programada.