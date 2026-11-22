Air-e Intervenida e ISA Energía suspenden el servicio eléctrico en varios municipios del Atlántico el lunes 23 de noviembre para obras de mantenimiento y construcción de circuitos.

La empresa Air-e Intervenida ha anunciado que el próximo lunes 23 de noviembre se llevarán a cabo trabajos de construcción y mantenimiento que requerirán la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en diversas zonas de la costa atlántica colombiana. El personal técnico iniciará las labores para la edificación del nuevo circuito Caracolí 7, un proyecto diseñado para fortalecer la infraestructura eléctrica y brindar un mayor respaldo a los consumidores residenciales, comerciales e industriales del municipio de Galapa y sus alrededores.

Detalles del circuito Caracolí 7 en Galapa

La interrupción del suministro eléctrico está programada para desarrollarse entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en el área urbana y rural del municipio. Las afectaciones directas en Galapa se centrarán en las calles comprendidas desde la 3 hasta la 20, así como en el tramo que va desde la carrera 12A hasta la carrera 21A. Esta medida busca garantizar la seguridad y la correcta ejecución de las obras de infraestructura que mejorarán la red de distribución en la zona.

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Zonas rurales y vías principales sin suministro

Además de las áreas urbanas, la suspensión afectará a múltiples fincas y corredores viales estratégicos. Se mantendrán sin energía trochas como la Galapa-Soledad y la vía de acceso a Galapa, así como propiedades rurales clave como la finca Gerlein, Hacienda Río Verde, Finca Arranca y la Estación de Policía de Galapa. La interrupción también alcanzará a la Triple A Galapa, los barrios Las Petronitas, Paz del Río, Villa Génesis, Villa Sábita, Casa Grande, Alpes de Sevilla y Santa Rita, entre otros.

La lista de localidades rurales y urbanas en Galapa que experimentarán cortes incluye zonas como Techo Rojo, René, Villa Auri, Betania, Sitionuevo, La Sierra, Las Guaduas, Las Palmas, Los Cachacos, Villa Alba y Monte Sión. Asimismo, se verán afectadas propiedades como El Diamante, El Rubí y fincas en áreas de difícil acceso, lo que requiere una planificación logística precisa por parte de la operadora de servicios públicos para minimizar inconvenientes a largo plazo.

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Mantenimiento en Repelón, Sabanalarga y Barranquilla

En el municipio de Repelón, Air-e Intervenida ejecutará cambios en elementos eléctricos de la zona urbana y rural, incluyendo la vía hacia Villa Rosa, con un horario de corte de 8:10 de la mañana a las 4:00 de la tarde. Paralelamente, en Sabanalarga se realizará la sustitución de un poste en la intersección de las calles 17 y 19 con las carreras 1 y 1A, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En Barranquilla, los trabajos se centrarán en la configuración de una caja concentradora en el barrio La Esmeralda, ubicada en la carrera 14 con la calle 74B. En el barrio Los Olivos, se adecuarán las redes eléctricas en un tramo específico entre las calles 108 a la 109E y las carreras 13A a la 25B, con un horario de operación de 8:13 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde para asegurar la estabilidad de la red.

Operaciones de ISA Energía en Juan Mina

La empresa ISA Energía también participará en las labores del 23 de noviembre, desenergizando circuitos asociados a la subestación Juan Mina entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Los usuarios en la vía Juan Mina, desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 9, junto con los barrios Villas de San Pablo, Palmeras del Caribe III y la Ciudadela de Paz, no contarán con servicio eléctrico durante este período.

Las operaciones de ISA Energía también impactarán la vía Juan Mina-Tubará y fincas como El Salao, Carrizal, La Lucha, Villa Mayo, Ana Lucía, Las Babilleras y El Cacique. Además, se afectarán sectores industriales y comerciales como el Parque Industrial Zilog, el sector de Procar, Asear, Tecniamsa, Renovoy y las bodegas del corredor Algodón-Tubará, así como varias veredas en Galapa que dependen de esta infraestructura de distribución.