Análisis del costo total de contratación para empresas colombianas en 2027, comparando propuestas del 8% y 38.5% de aumento salarial con sus implicaciones financieras.

El debate sobre el futuro salario mínimo en Colombia para 2027 trasciende la remuneración básica que recibirán los empleados, desplazando el foco hacia el impacto financiero directo en las empresas. Contratar a un trabajador que devengue el salario mínimo podría costarle a una compañía hasta $4 millones mensuales en 2027, dependiendo del porcentaje de incremento que finalmente se decrete.

La diferencia entre las múltiples propuestas sobre la mesa supera el millón de pesos por trabajador cuando se incluyen los aportes a seguridad social, las prestaciones sociales y otros conceptos legales obligatorios. Para las organizaciones, la discusión gira en torno a cuánto aumenta la factura de mantener un puesto de trabajo formal en un entorno económico complejo.

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Desglose del Costo Laboral Total

En esta ecuación no solo entra el sueldo básico, sino también el auxilio de transporte, los aportes a pensión, los riesgos laborales, las cajas de compensación, la prima, las cesantías, sus intereses y las vacaciones. Cada componente se recalcula automáticamente ante cualquier ajuste en la base salarial, multiplicando el efecto del aumento.

Las cifras permiten dimensionar por qué el porcentaje de incremento salarial no equivale al porcentaje en que aumenta el costo total de contratación. Una empresa no solo debe pagar el incremento del sueldo, sino asumir los efectos que este tiene sobre todas las demás obligaciones laborales derivadas de la ley.

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Proyecciones de Corficolombiana y la CUT

La proyección de Corficolombiana contempla un aumento del 8%, resultado de sumar una inflación esperada del 6,8% para el cierre de 2026 y una productividad de 1,2 puntos porcentuales. Bajo este supuesto, el salario básico pasaría de los actuales $1.750.905 a $1.890.977 mensuales.

En el otro extremo se encuentra la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que llevaría la remuneración a $2.425.003 mensuales, representando un incremento del 38,5%. Fabio Arias, expresidente de la central sindical, ha explicado que este cálculo busca cerrar una brecha pendiente frente al concepto de salario mínimo vital de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Impacto Financiero en las Nóminas

La distancia entre ambos escenarios se traduce en diferencias importantes para las nóminas, particularmente en los negocios que tienen una alta proporción de trabajadores que reciben un salario mínimo. Si se aplica el incremento del 8%, contratar a una persona con el mínimo le representaría $2.909.290 mensuales a una empresa exonerada de algunos aportes.

Con el aumento del 38,5% propuesto por la CUT, esa misma cuenta ascendería a $3.648.125. En otras palabras, entre ambos escenarios habría una diferencia de $738.835 mensuales por empleado, sin contar otros gastos operativos que puede tener cada negocio para garantizar la dotación y las condiciones de trabajo.

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Comparativa de Componentes Salariales

La explicación radica en que cada aumento salarial incrementa las bases sobre las cuales se calculan las prestaciones y buena parte de los aportes patronales. El auxilio de transporte se mantiene en $249.095 en ambos escenarios, pero los aportes a pensión suben de $226.917 a $291.000.

Los riesgos laborales pasarían de $9.871 a $12.659, la caja de compensación familiar de $75.639 a $97.000, la prima de servicios de $178.268 a $222.752 y las cesantías de $178.268 a $222.752. Los intereses a las cesantías y las vacaciones también experimentan alzas significativas bajo la propuesta sindical.

Posiciones Empresariales y Próximos Pasos

Por ahora, las posiciones están divididas en el tablero de negociaciones. Mientras buena parte de los analistas económicos y los gremios empresariales respaldan un ajuste cercano al 8%, otros sectores presentan matices. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) propone un punto porcentual adicional frente al cálculo de Corficolombiana, sujeto al comportamiento de la inflación.

El Consejo Gremial Nacional solicitó que el ajuste no supere la suma de inflación y productividad. Para una compañía no exonerada, el costo mensual actual de un empleado se estima en $2.909.290, pero debe sumar contribuciones a salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), elevando aún más la carga financiera para los empleadores.