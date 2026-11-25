El Ministerio de Cultura gastó COP 326 millones en la velatón del 28 de agosto. Documentos oficiales confirman que los recursos provienen de fondos culturales previos, no de la emergencia del terremoto del 10 de agosto.

El Gobierno colombiano enfrenta cuestionamientos públicos sobre el uso de recursos financieros durante la velatón realizada el 28 de agosto en la Plaza de Bolívar, Bogotá. Este evento, titulado "Oración por Colombia", fue convocado para honrar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en el país. La representante a la Cámara, María del Mar Pizarro García, presentó derechos de petición para exigir transparencia sobre el gasto estatal, y las respuestas oficiales revelan discrepancias entre los Ministerios y generan dudas sobre el financiamiento total.

Desglose Financiero Del Ministerio De Cultura

La Ministra de Cultura, Paola Holguín, confirmó en una respuesta fechada el 23 de octubre que su cartera destinó la suma de COP 326.407.833 para la producción técnica y artística del montaje. Esta cifra, que coincide con datos publicados previamente por el excandidato al Senado, Alejandro Vergel el 8 de octubre, representa exclusivamente la participación presupuestal del Ministerio. El documento oficial indica que esta inversión cubrió aspectos como la logística y la ejecución artística, pero omite detalles sobre otros proveedores involucrados.

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Aunque la congresista Pizarro solicitó inicialmente un desglose total del evento que incluyera rubros como tarima, sonido, iluminación, seguridad y protocolo, la respuesta oficial se limitó a aclarar que la competencia para detallar gastos de otras entidades no reside en su cartera. La Ministra argumentó que la precisión sobre responsabilidades institucionales asociadas a la actividad corresponde a otras entidades gubernamentales que podrían haber participado en la organización del evento.

Contradicciones Sobre La Organización Y Los Contratos

Existe una contradicción oficial sobre quién convocó realmente la velatón. Mientras el contrato firmado establece que la convocatoria provenía de la Presidencia de la República, la Presidencia respondió dos veces a la representante Pizarro que no firmó ningún contrato ni utilizó recursos propios para el evento. Esta discrepancia ha generado un vacío informativo sobre la estructura organizativa del acto y quién asume la responsabilidad final de la rendición de cuentas.

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María del Mar Pizarro García declaró a este medio que la situación es inaceptable, subrayando que los ciudadanos colombianos tienen derecho a conocer el costo real de la velatón para el Estado. La representante señaló que recibir respuestas aparentemente contradictorias de dos entidades del mismo ejecutivo dificulta la transparencia y erosiona la confianza pública en el manejo de fondos durante una crisis humanitaria.

Origen De Los Fondos Y Críticas Al Uso Presupuestal

Las autoridades confirmaron que los COP 326 millones no provienen de los fondos de emergencia destinados a atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. En su lugar, el dinero fue amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal de un proyecto de inversión existente. Este proyecto fue diseñado para fortalecer las expresiones artísticas y culturales en el territorio nacional, específicamente para la programación del Centro Nacional de las Artes.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el 21 de febrero, el Ministerio reservó COP 11.937 millones para financiar dicha programación. La representante Pizarro expresó su preocupación porque recursos destinados al desarrollo cultural del país se hayan utilizado para financiar un acto conmemorativo sin un impacto concreto y medible en el bienestar inmediato de los damnificados por el desastre natural. Esta situación resalta la tensión entre la gestión cultural planificada y las necesidades urgentes de ayuda social.

Participación De Corpoelite Y Figuras Políticas

El 16 de abril, el Ministerio entregó la gestión de los recursos del Centro Nacional de las Artes a la organización privada Corporación de Desarrollo Social Élite, conocida como Corpoelite. Esta entidad fue contratada mediante un convenio para gestionar la programación artística y los proyectos de educación, mediación y formación cultural. Esta transferencia de responsabilidades a una entidad privada añade otra capa de complejidad al seguimiento de los gastos públicos relacionados con la velatón.

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El 28 de agosto, el Ministerio de Cultura utilizó sus redes sociales para promocionar la velatón, difundiendo imágenes que mostraban a la Virgen de Fátima y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abelardo de la Espriella, en la primera fila. Las fotos capturaron a los asistentes con las manos alzadas en oración, presentando el evento como una jornada espiritual nacional. Sin embargo, la promoción pública de este acto coincidió con el inicio de interrogantes sobre la eficiencia y el origen de los fondos utilizados en medio de la contingencia.