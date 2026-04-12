Costos Ocultos: Hasta un 18% del Presupuesto de Obras en Colombia se Pierde por Fallas Evitables

Un análisis revela que la mala gestión y la falta de planificación en proyectos de construcción en Colombia generan pérdidas significativas debido a reprocesos e ineficiencias. Se destacan las causas, el impacto en el sector y las soluciones para mejorar la eficiencia.

En Colombia , un porcentaje significativo del presupuesto de las obras se pierde debido a costos ocultos asociados a fallas evitables en la gestión de proyectos . Estimaciones sugieren que hasta el 18% del presupuesto total de una obra puede esfumarse a causa de reprocesos e ineficiencias. Estos sobrecostos, que oscilan entre el 5% y el 10% del costo total de la obra, se originan en errores que, con una gestión adecuada, podrían haber sido prevenidos desde las etapas iniciales.

Este problema no solo afecta la rentabilidad de proyectos individuales, sino que también tiene un impacto en la dinámica general del sector de la construcción, afectando tanto obras públicas como proyectos privados. Un claro ejemplo de las implicaciones de estas ineficiencias se ve reflejado en retrasos en la entrega de proyectos, afectando la calidad de vida de los ciudadanos como en el caso de las obras de la Séptima en Bogotá. La falta de coordinación y comunicación, que representa el 48% de los problemas, agrava la situación, así como la deficiente planificación técnica inicial, que se traduce en diseños incompletos y decisiones inconsistentes que luego se trasladan a fases posteriores. \La problemática se agrava cuando los cambios se introducen tardíamente, lo que eleva el costo de cada modificación y genera una cadena de retrabajos, afectando la eficiencia y la viabilidad financiera de los proyectos. Esta situación se repite a lo largo de los proyectos, impactando en el precio de la vivienda, la ejecución de obras públicas y presionando los presupuestos de las ciudades. La clave para mitigar estos costos ocultos radica en una intervención temprana. Es crucial fortalecer las etapas de diseño y planificación técnica. Esto implica desarrollar diseños más completos, realizar validaciones técnicas previas y gestionar los cambios con mayor rigor. La anticipación se vuelve determinante para evitar sobrecostos y proteger la rentabilidad de las obras. La desarticulación entre los equipos de trabajo es otro factor crítico, por lo que asegurar que todos trabajen con la misma base de información es fundamental. La adopción de herramientas tecnológicas, como BIM y formatos de archivo abiertos, ha demostrado ser crucial para integrar información, mejorar la coordinación y reducir la probabilidad de errores en etapas críticas. \La implementación de estrategias de gestión de proyectos más eficientes se presenta como una oportunidad para que el sector de la construcción recupere su eficiencia, especialmente en un contexto de desaceleración económica y mayor presión sobre los costos. Reducir los reprocesos representa una ventaja competitiva significativa en este escenario. Cada punto porcentual de ahorro puede marcar la diferencia en la viabilidad y rentabilidad de los proyectos. Es fundamental fomentar la colaboración entre los diferentes actores involucrados en la construcción. Esto incluye contratistas, diseñadores, supervisores y proveedores, quienes deben trabajar en conjunto para garantizar la calidad y eficiencia de los proyectos. La transparencia en la información, una gestión de riesgos proactiva y la adopción de nuevas tecnologías son elementos clave para mejorar la gestión de proyectos de construcción en Colombia y reducir los costos ocultos que impactan negativamente en el sector





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