Coviandina Solicita a Conductores Esperar Hasta las 8 AM Para Ingresar al Corredor Vial Bogotá-Villavicencio

El concesionario Coviandina pide a los conductores de vehículos pequeños retrasar su ingreso a la vía Bogotá-Villavicencio hasta después de las 8 de la mañana para facilitar el flujo de tractocamiones. La medida se toma tras problemas de movilidad por deslizamientos de tierra y la implementación de un Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Prueba piloto de las fases 1 y 2 del PMT inició este sábado.

Coviandina , el concesionario responsable del corredor vial Bogotá - Villavicencio , ha solicitado este sábado 20 de septiembre a los conductores de vehículos de tamaño pequeño que posterguen su ingreso a la carretera hasta después de las 8 de la mañana.

Esta medida tiene como objetivo principal facilitar una circulación más fluida y expedita para los tractocamiones, vehículos de carga pesada que a menudo experimentan dificultades en su tránsito debido a su considerable peso y menor capacidad de maniobra. La solicitud se basa en la necesidad de permitir que estos tractocamiones, que ingresaron a la vía antes de las 6 de la mañana, puedan completar su recorrido y salir de la carretera de manera eficiente, evitando así posibles congestiones y retrasos. El concesionario, a través de su cuenta en la plataforma X, hizo un llamado directo a los usuarios de la fase 1 del plan de manejo de tráfico. El mensaje enfatizó la importancia de retrasar el ingreso para evitar quedar rezagados detrás de los tractocamiones, que, debido a su movilidad más lenta, podrían generar cuellos de botella y afectar el flujo vehicular en general. La estrategia busca, por tanto, optimizar el uso de la vía y minimizar los inconvenientes para todos los usuarios. \En las últimas semanas, el corredor vial Bogotá-Villavicencio ha enfrentado significativos problemas de movilidad. La situación se ha visto agravada por deslizamientos de tierra que han afectado diversos sectores a lo largo de la carretera. Estos eventos naturales, comunes en la región, han generado interrupciones en el tráfico y han obligado a las autoridades a implementar medidas de contingencia para garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar el paso vehicular. Ante las recientes dificultades de movilidad, Coviandina implementó un Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Este plan, crucial para mitigar los impactos de los deslizamientos, se ha enfocado en diversas acciones, incluyendo la habilitación de una variante que conecta con la antigua Vía al Llano. La apertura de esta variante se produjo tras un deslizamiento de tierra en el kilómetro 18, en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, un evento que interrumpió el tráfico y generó importantes complicaciones para los viajeros y el transporte de mercancías. La variante, al ofrecer una ruta alternativa, permite el paso de vehículos y contribuye a disminuir las congestiones y los tiempos de espera. \El PMT implementado por Coviandina incluye diversas etapas. El nuevo paso con conexión a la antigua vía comprende varias fases para la gestión del tráfico. El Comité de Seguimiento aprobó la puesta en marcha simultánea de las fases 1 y 2, permitiendo el ingreso de transporte público de pasajeros y automóviles respectivamente. La fase 1, específicamente, se refiere al ingreso de transporte público, mientras que la fase 2 incluye los automóviles particulares. La prueba piloto de ambas fases comenzó el sábado 20 de septiembre, lo que representa un paso importante para evaluar la eficiencia y la efectividad del plan. La implementación simultánea de las fases demuestra un esfuerzo por agilizar el flujo vehicular y minimizar las demoras. La noticia, aún en desarrollo, refleja el compromiso de Coviandina y las autoridades por optimizar la movilidad en este importante corredor vial, vital para la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales. Se espera que las medidas implementadas contribuyan a mejorar la experiencia de los usuarios y a facilitar el transporte de bienes y personas en la región





