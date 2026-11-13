Covipacífico extiende Plan de Tráfico en Paso Nivel Las Areneras hasta diciembre

Covipacífico confirmó la continuidad del plan de tráfico en Paso Nivel Las Areneras durante noviembre y diciembre por las obras del Retorno 2. Conoce los horarios y exenciones.

La concesionaria Covipacífico ha confirmado oficialmente que el Plan de Tráfico controlado en el sector de Paso Nivel y Las Areneras se mantendrá vigente durante todo el mes de noviembre y los primeros días de diciembre. Esta resolución busca equilibrar la continuidad de las obras de infraestructura con la movilidad de los usuarios en una de las zonas de mayor congestión vehicular de la región.

Extensión temporal por obras del Retorno 2

La decisión de prorrogar el esquema de movilidad se fundamenta en la ejecución del proyecto Retorno 2, una intervención técnica adicional que complementa el alcance inicial de la ampliación de la vía. Este componente del proyecto requiere ampliar la infraestructura existente para optimizar el flujo vehicular en la zona, lo que exige condiciones de seguridad estrictas. Covipacículo señaló que las características geográficas del terreno, específicamente las condiciones complejas de la montaña y el reducido espacio de trabajo disponible sobre la vía actual, hacen indispensable mantener este esquema preventivo.

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Las labores que justifican esta medida incluyen trabajos técnicos delicados como el corte y tratamiento de taludes, operaciones que no pueden realizarse con tráfico libre por los riesgos inherentes a la estabilidad de la pendiente y la seguridad de los conductores. Por consiguiente, la mantención del control vehicular es un requisito técnico no negociable para garantizar la integridad física de los trabajadores y usuarios, así como la viabilidad estructural de las intervenciones en el terreno.

Horarios operativos y condiciones de circulación

Para minimizar el impacto en los desplazamientos diarios de la población, el esquema de tráfico controlado por parte de Covipacífico operará exclusivamente de lunes a viernes. Las restricciones se aplicarán en la franja horaria comprendida entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde, un período estratégico que busca concentrar las labores en horas de menor afluencia relativa en comparación con el pico matutino total.

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La gestión del flujo vehicular se realizará mediante intervalos de 30 minutos para permitir el tránsito en ambos sentidos de la vía. Esta alternancia está diseñada para evitar la formación de embotellamientos prolongados y permitir un avance constante de los vehículos, aunque siempre bajo la supervisión del personal de manejo vial. Los conductores deben prestar atención a la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal especializado asignado a la zona de intervención para asegurar una circulación fluida y segura.

Exenciones específicas y días no lectivos

Es crucial destacar que el plan de tráfico no aplica durante los fines de semana, es decir, los sábados y domingos, lo que ofrece a los usuarios mayor flexibilidad para sus viajes en esos días. Adicionalmente, se han establecido exenciones puntuales para fechas festivas o de conmemoración especial. En este sentido, se ha confirmado que la medida no operará el lunes 7 de diciembre, en coincidencia con la celebración del Día de las Velitas.

La continuidad de la restricción se reanuda de manera habitual el martes 8 de diciembre, aunque este día también es considerado festivo por la celebración de la Inmaculada Concepción, lo cual podría influir en los volúmenes de tráfico. La concesionaria ha enfatizado la importancia de programar los trayectos con antelación, dado que cualquier ajuste futuro en los cronogramas de obra será informado de manera oportuna a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

Impacto en la conectividad del Eje Cafetero y el Pacífico

La Autopista Conexión Pacífico 1, gestionada por Covipacífico, constituye una arteria vital que se extiende desde Ancón Sur, ubicado entre Sabaneta y Caldas, hasta Bolombolo en Venecia. Esta vía funciona como la principal salida desde Medellín hacia el valle del río Cauca y es parte fundamental de las tres conexiones Pacífico que optimizan la conectividad del Suroeste antioqueño y el Eje Cafetero con el litoral pacífico y el puerto de Buenaventura.

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Este corredor vial forma parte de un paquete de concesiones estratégicas donde la Autopista Conexión Pacífico 2, que conecta Bolombolo con La Pintada, y la Conexión Pacífico 3, que une La Pintada con el Eje Cafetero, ya se encuentran en pleno servicio comercial. Dentro de este contexto de integración regional, la Conexión Pacífico 1 se posiciona como el proyecto de mayor inversión dentro del paquete de concesiones del programa Autopistas para la Prosperidad.

La complejidad de mantener este tramo operativo, especialmente en zonas críticas como Paso Nivel Las Areneras, refleja el desafío de modernizar la infraestructura de transporte en una región con topografía accidentada. La gestión de la movilidad durante la ejecución del Retorno 2 no solo afecta a los usuarios locales de Medellín, sino que tiene implicaciones en la logística nacional, dado que esta autopista es un eslabón clave para el comercio entre la ciudad capital, el interior del país y los puertos de exportación en la costa Pacífica.