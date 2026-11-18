La CPCPSL fijó la agenda para definir el salario mínimo 2027 en Colombia. La discusión inicia con un valor de referencia de 2 millones de pesos mensuales.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conocida por sus siglas CPCPSL, ha dado un paso decisivo en la agenda económica para el próximo año. Durante la sesión realizada este miércoles, el organismo aprobó oficialmente el cronograma establecido para definir las condiciones del salario mínimo de 2027 en Colombia. Este anuncio marca el inicio de las negociaciones más anticipadas de la temporada y establece la hoja de ruta institucional que guiará los debates entre los representantes del gobierno, los sindicatos y el sector empresarial.

Base de cálculo del salario mínimo de 2027

El punto de partida para esta nueva ronda de negociaciones es el valor actual del salario mínimo legal vigente, el cual se encuentra fijado en 1.750.905 pesos colombianos. Este monto incluye el auxilio de transporte, que asciende a 249.095 pesos, resultando en un ingreso mensual total de 2 millones de pesos para los trabajadores que perciben la remuneración básica. Esta cifra específica será la referencia central en las discusiones que emprenderá el nuevo ejecutivo bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella.

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Herencia del incremento del 23 por ciento

Las negociaciones se desarrollan en el contexto de un aumento salarial sin precedentes registrado durante la gestión anterior. El salario mínimo sufrió un incremento del 23 por ciento para el año 2026, lo que constituye la subida porcentual más alta registrada desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991. Este ajuste masivo fue decretado unilateralmente por el gobierno de Gustavo Petro, generando un marco de referencia significativo para los actores sociales que ahora participan en la mesa de diálogo liderada por el actual equipo directivo.

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Posiciones de la CPCPSL y el Ministerio del Trabajo

Natalia López Fuentes, quien preside la CPCPSL y se desempeña como ministra del Trabajo, ha emphasized el carácter inclusivo del proceso actual. La funcionaria afirmó explícitamente que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales cuenta con el lema institucional "En esta mesa cabemos todos". López Fuentes declaró que su propósito es lograr un acuerdo que permita superar las diferencias entre las partes, buscando un punto de encuentro que contribuya directamente al avance económico y social del país frente a los desafíos laborales pendientes.

Expectativas del sector empresarial para 2027

Mientras el gobierno avanza en la definición del piso salarial legal, el sector privado ha manifestado sus propias proyecciones salariales. Una encuesta reciente aplicada a 609 compañías revela que las empresas en Colombia proyectan incrementar sus nóminas en un rango del 6,5 al 7,4 por ciento para 2027. Este dato sugiere que la brecha entre el aumento salarial oficial y las expectativas del mercado podría ser un tema central durante las deliberaciones que llevará a cabo la CPCPSL en los próximos meses.