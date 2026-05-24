Crímenes La madrugada violenta deja víctimas en Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja. La Policía y la Fiscalía avanzan en la investigación.

En Tus Noticias, te presentamos los últimos acontecimientos. Un grupo delictivo mata a Fabián Alberto Valdivieso en Bucaramanga y asesina a Carlos Duván Prada Angarita y a Henry Peña Villarreal en Girón y Barrancabermeja, respectivamente. La Policía y la Fiscalía avanzan en la investigación.

Entre las víctimas hay dos jóvenes de 20 años asesinadas en Girón y un joven atacado a tiros en Barrancabermeja. La Policía y la Fiscalía avanzan en la revisión de cámaras y testimonios para esclarecer los crímenes .

Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja, Uno de los casos ocurrió en el sector de Morrorrico, en Bucaramanga, donde Fabián Alberto Valdivieso, de 27 años, murió tras recibir múltiples heridas con arma cortopunzante en medio de una presunta riña registrada hacia las 3:30 de la madrugada. capturaron a un joven de 18 años y aprehendieron a un menor de 15 años. Horas antes, otro crimen ocurrió en el barrio Comuneros de Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Carlos Duván Prada Angarita, de 26 años, quien fue asesinado a tiros mientras se encontraba frente a una vivienda junto a otro hombre que también resultó herido. Según la información preliminar, dos hombres en motocicleta llegaron al sitio y dispararon sin mediar palabra antes de huir. El lesionado fue trasladado al Hospital Universitario de Santander.

La madrugada violenta también dejó un doble homicidio en el barrio San Antonio del Carrizal, en Girón. ambas de 20 años, quienes fueron atacadas a disparos por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. De acuerdo con testigos, las jóvenes fueron perseguidas y atacadas a tiros en una vía destapada del sector. Una murió en el lugar y la otra falleció minutos después en el Hospital de Girón debido a la gravedad de las heridas.

A estos hechos se suma un nuevo homicidio registrado en Barrancabermeja, donde un joven identificado como Henry Peña Villarreal, de 23 años y conocido como “Coco”, fue asesinado con arma de fuego en las escaleras que conectan los barrios Las Américas y Primero de Mayo. Según versiones preliminares, el joven, quien presuntamente se dedicaba al reciclaje, fue atacado a tiros y murió en el lugar.

Al sitio llegaron unidades del CTI y de la Fiscalía para realizar la inspección técnica al cuerpo e iniciar las investigaciones. La Policía avanzan en la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y demás labores judiciales. Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevante





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