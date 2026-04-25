Crónica de un naufragio en agua dulce: Rescatando la memoria del río Sinú

El libro de Marco de León Espitia rescata la tragedia del naufragio del Montelíbano en el río Sinú, un evento que marcó la historia de Córdoba y que durante décadas permaneció entre el duelo familiar y el olvido público. La obra combina investigación histórica con narrativa literaria para dar voz a las víctimas y reconstruir un episodio crucial de la vida ribereña de la región.

Antes que libro, fue una herida familiar. Una deuda con la memoria. En Crónica de un naufragio en agua dulce y otros relatos de río, Marco de León Espitia vuelve sobre la tragedia del Montelíbano, ocurrida el 28 de septiembre de 1945, para rescatar un episodio que durante décadas quedó a medio camino entre el duelo íntimo y el olvido público: un naufragio en el río Sinú que dejó más de cien muertos y marcó la historia de Córdoba.

Algunas versiones hablan de más de 140 personas fallecidas. En ese momento, además, Córdoba todavía no existía como departamento autónomo: la región hacía parte de Bolívar y el río Sinú seguía siendo la gran vía de conexión entre pueblos que dependían del agua para comerciar, viajar y comunicarse con Cartagena. Montería misma era entonces una ciudad sin carreteras ni vías de penetración; por eso la navegación fluvial no era un telón de fondo, sino una necesidad cotidiana.

La historia le llegó por la familia, por esas conversaciones que se repiten durante años hasta convertirse en una forma de herencia. El capitán de la embarcación era esposo de una tía suya; otros familiares también murieron en la tragedia. El naufragio era entonces para su familia una pena que seguía flotando entre abuelos, sobremesas y fines de semana.

“El capitán que manejaba ese barco en el momento del hundimiento era el esposo de una tía. Siempre se hablaba de esa tragedia que, además de haber enlutado a todo el departamento, enlutó a la familia también. Y esa era una historia que yo tenía como atravesada ahí, en la garganta”, cuenta el autor. Ese vínculo emocional fue el punto de partida.

Marco de León entendió pronto que la memoria oral no bastaba. Había que ir a los archivos, contrastar, seguir nombres, reconstruir escenas, buscar descendientes, tocar puertas antes de que el tiempo terminara de borrar lo poco que quedaba. El Montelíbano, además, no era una embarcación menor dentro de esa geografía fluvial.

En la memoria regional quedó como uno de los vapores más emblemáticos del Sinú: un barco de dos pisos que transportaba pasajeros, mercancías e incluso animales en una época en que puertos como Montería y Lorica articulaban buena parte de la vida económica de la región. Su hundimiento no fue solo una desgracia privada ni un accidente aislado: fue también un golpe para toda una cultura ribereña que vivía alrededor del río y de sus rutas.

Así empezó una pesquisa que lo llevó a Cartagena y Montería, a bibliotecas, archivos históricos, procesos judiciales, declaraciones notariales y bitácoras rescatadas del mismo naufragio. Lo que encontró fue un tejido de vidas, de testigos, de versiones y de pequeños detalles que le devolvían espesor humano a la historia.

“Yo partía de una aproximación emocional, pero esa narración se quedaba corta. Me di la tarea de investigar primero con la rigurosidad histórica, periodística. Encontré alrededor de 90 folios donde estaban las declaraciones notariales, archivos judiciales, incluso las bitácoras que el capitán logró rescatar. Allí había un material muy rico.

Tomé nombres de personas de esa época, me di a la tarea de buscar descendientes, hijos, nietos, y me fui a entrevistarlos”. En esa búsqueda hubo también algo de carrera contra la muerte. El autor llegaba a los pueblos preguntando por sobrevivientes o rescatistas y, una y otra vez, le respondían que había llegado tarde: el testigo había muerto la semana pasada, o dos meses antes, o el año anterior. Aun así, persistió.

Y en medio de esa obstinación encontró una de esas historias que por sí solas justifican un libro: la de un hombre que se salvó del naufragio siendo niño porque, simplemente, no quiso subir al barco.

“Ese señor murió el año pasado, en 2025. Cuando ocurrió el naufragio era un niño de seis añitos y no se quiso subir al barco. Toda la familia subió: la mamá, el papá, dos hermanas y una nana. Todos subieron y él no quiso.

Se resbaló, hizo perrinche, se tiró al suelo, se revolcó. No quiso subirse porque lo asustó el pito de la embarcación. Y ese niño, que ya era un señor de más de 90 años, me contó una historia maravillosa de su familia y de todo lo que pasó”. De ahí proviene una de las mayores virtudes del libro: su capacidad de pararse en la frontera entre la historia y la literatura sin traicionar ninguna de las dos.

“Soy ante todo un narrador, un escritor más que un investigador histórico; no soy historiador. Para mí el reto era poder conciliar el rigor histórico, que no quedara una historia sin sustentación y sin datos importantes, pero conciliar ese rigor con la belleza narrativa, que también fuera una historia agradable, bonita, que atrapara y cautivara al lector”, dice. Pero en Crónica de un naufragio en agua dulce y otros relatos de río importa también el río.

El libro funciona como una forma de volver la mirada hacia esa arteria que durante mucho tiempo fue comercio, camino, sustento y vínculo entre poblaciones enteras





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