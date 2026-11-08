Crítica al Modelo Económico: Bajar Tasas y Devaluar para Evitar Colapso

Experto analiza error en política de demanda y pide intervención estatal drástica: bajar tasas, devaluar y reducir déficit fiscal para revertir caída del ahorro y crecimiento.

Un destacado economista ha emitido una severa crítica hacia las actuales políticas económicas, asegurando que el error fundamental radica en intentar corregir una estructura de oferta insuficiente mediante instrumentos de demanda de corte keynesiano. Esta metodología, que prioriza un consumo mayor que la producción disponible, está conduciendo al mercado hacia un círculo vicioso de aumento en la tasa de interés, revaluación de la moneda y una drástica reducción en la tasa de ahorro, factores que en conjunto precipitan un colapso económico sistémico.

Análisis del Error Estructural y Ley De Say

El experto señala que las autoridades económicas han incurrido en el error de mantener la oferta agregada por debajo de la demanda agregada, y el ahorro por debajo de la inversión, violando directamente el principio de la Ley de Say. Esta ley económica establece que la oferta es la que crea su propia demanda, por lo que resulta imposible sostener una economía donde la producción total sea inferior a la necesidad de consumo, generando desequilibrios insostenibles a largo plazo.

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En términos simples, la economía no puede operar eficientemente cuando la producción nacional no cubre la demanda interna y externa. Este desajuste provoca que el ahorro no pueda sostenerse por debajo de los niveles de inversión requeridos para el desarrollo, lo que debilita la base financiera del país y reduce la capacidad de crecimiento sostenible a pesar de los esfuerzos actuales de regulación monetaria.

Intervención del Estado y Rol De Los Institutos

La única vía para corregir este desequilibrio, según el análisis, es la intervención directa del Estado a través del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Estas instituciones deben trabajar conjuntamente para bajar la tasa de interés y devaluar la moneda de manera drástica, reduciendo simultáneamente el déficit fiscal para posicionar la oferta por encima de la demanda y colocar el ahorro por encima de la inversión.

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Esta estrategia de ajuste profundo busca revertir la revaluación actual de la moneda y el encarecimiento del crédito, elementos que hoy frenan la actividad productiva. Al devaluar la moneda y abaratar el dinero, se estimula la producción local y se atrae ahorro, permitiendo que la economía recupere su capacidad de generación de riqueza interna y externa sin depender de ajustes paliativos que no atacan la raíz del problema estructural.

Impacto En La Tasa De Ahorro Y Datos Históricos

Las consecuencias de no aplicar este modelo son cuantificables y alarmantes, con datos que muestran una caída severa en la proporción del ahorro respecto al producto interno bruto. En el año 2014, esta proporción se situaba en un 20 %, mientras que para el año 2025 se ha desplomado hasta alcanzar apenas un 11 %, evidenciando una pérdida masiva de capacidad de acumulación de capital que debilita la soberanía económica del país.

Adicionalmente, se observa una revaluación del tipo de cambio real con respecto al año 2022 que alcanza un 40 %, lo que encarece las importaciones de capital y desincentiva la exportación de bienes nacionales. El país no podrá superar el actual estado de estancamiento sin un sistema que revierta esta enorme caída en la tasa de ahorro y en la competitividad del tipo de cambio, factores críticos para la recuperación macroeconómica.

Referencia A Los Tigres Asiáticos Y El Modelo Propio

Para sustentar esta propuesta, el economista cita la experiencia exitosa de los Tigres Asiáticos, quienes aplicaron estrategias similares de devaluación competitiva y estimulación del ahorro para lograr un crecimiento acelerado y sostenido. El autor remite a su libro "El Modelo Propio", donde argumenta que las soluciones que bajan la tasa de ahorro son inequitativas, ineficientes e insostenibles, y que la salida debe venir de un ajuste estructural que priorice la producción.

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La solución propuesta implica una transformación radical en la gestión económica, alejándose de los enfoques keynesianos tradicionales que han demostrado ser insuficientes para este contexto específico. Solo mediante la intervención coordinada y decidida del Estado en la reducción del déficit y la corrección de los precios relativos de la moneda y el crédito, se podrá restablecer el equilibrio entre oferta y demanda, garantizando un futuro de crecimiento económico viable para la nación.