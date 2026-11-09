Crítica de experto: Ley de Rescate Fiscal agrava economía y falta rigor técnico

El economista Julio César Leal Duque advierte que la nueva ley tributaria es un parche corto plazo que daña a los estratos bajos y carece de sustento técnico estructural.

El economista y experto tributario Julio César Leal Duque ha emitido una severa crítica sobre la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno, advirtiendo que esta iniciativa dista mucho de ser una reforma estructural y corre el riesgo de agravar los problemas económicos existentes en el país. Leal Duque cuestiona específicamente el incremento del Impuesto sobre las Ventas (IVA) aplicado a productos esenciales de la canasta familiar y considera que los recortes propuestos al gasto público son insuficientes y mal gestionados.

Análisis técnico del proyecto tributario

En una entrevista detallada con el medio EL COLOMBIANO , el experto señaló que el proyecto legislativo es idéntico a las reformas tributarias que Colombia ha experimentado durante muchos años, lo cual indica una falta de innovación y profundidad en la solución de los déficit públicos. Según su opinión, la iniciativa no plantea una solución de fondo para la estructura fiscal, sino que actúa como una respuesta de corto plazo diseñada para tapar un hueco financiero inmediato.

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Leal Duque subraya que no estamos ante una reforma tributaria estructural ni técnica, sino ante una medida que carece de sustento técnico robusto en varios de sus aspectos centrales. La expectativa ciudadana y económica era tener una propuesta mucho más técnica y mejor estructurada que pudiera abordar las promesas de campaña, como simplificar el Estatuto Tributario y reducir la carga fiscal de Colombia, que actualmente se ubica entre las más altas del mundo.

Impacto en la inflación y hogares vulnerables

Uno de los puntos críticos señalados por el economista es el impacto directo que tendrá el aumento del IVA sobre los estratos socioeconómicos uno, dos y tres, así como en la clase media en general. Esta medida generará presiones inflacionarias al encarecer productos básicos como frutas y verduras, lo que afectará desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos y reducirá su poder adquisitivo sin las mediciones técnicas necesarias para evaluar la capacidad de pago de los contribuyentes.

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La reforma proyecta un recaudo adicional de $40 billones de pesos, pero Leal Duque argumenta que las consecuencias económicas de esta cifra no se están midiendo adecuadamente. Sin claridad en la exposición de motivos sobre las razones para ampliar la base gravable de esta manera, la medida se percibe como un simple listado de productos gravados para obtener dinero, ignorando los efectos macroeconómicos negativos que pueden derivarse de dicha decisión fiscal.

Ineficiencia en el ajuste del gasto público

El experto también critica la falta de rigor en el recorte del Estado, el cual está escalonado de manera gradual para los años 2027, 2028, 2029 y 2030. Leal Duque afirma que este ajuste debió estructurarse para aplicarse de manera inmediata, dado que la situación de las finanzas públicas no puede aplazarse ni trasladarse a otro gobierno, sino que debe solucionarse durante el periodo actual.

Además, señala que la gestión de la fusión o escisión de entidades gubernamentales no garantiza necesariamente un ahorro real de recursos, ya que es posible fusionar dos instituciones manteniendo el mismo número de trabajadores o extinguir una entidad conservando a los mismos funcionarios. Por ello, considera fundamental revisar la eficiencia real tanto en el gasto público como en la recaudación tributaria para evitar que las medidas afecten negativamente a la población.

Crítica al modelo de intermediarios bancarios

Finalmente, Leal Duque describe la introducción de nuevos intermediarios en el sistema fiscal como un negocio que carece de sentido práctico y de eficiencia estatal. Al imponer bancos y sistemas de facturación electrónica como intermediarios entre la Dian y el contribuyente, se cobran comisiones que encarecen el proceso sin justificación técnica clara. Esta estrategia contradice el objetivo de una reforma tributaria justa y eficiente, reforzando la idea de que se trata de una solución temporal con graves impactos sociales y económicos a largo plazo.