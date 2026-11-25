Un informe del inspector general revela graves deficiencias en la capacitación de 10.000 nuevos oficiales de ICE bajo Kristi Noem y la política de deportación de Trump.

Un borrador de informe confidencial del Departamento de Seguridad Nacional revela amplias carencias en el entrenamiento de los oficiales migratorios que fueron contratados para apoyar la iniciativa de deportación masiva impulsada por el presidente Donald Trump durante el año pasado. Los hallazgos, que no han sido publicados oficialmente, constituyen una crítica directa a la gestión de Kristi Noem, quien actuaba como secretaria de Seguridad Nacional en ese momento.

Deficiencias en el proceso de contratación masiva

El documento de 19 páginas, obtenido por The New York Times, denuncia que el departamento flexibilizó excesivamente los estándares de capacitación para desplegar rápidamente a 10.000 nuevos agentes con la ayuda de decenas de miles de millones de dólares proporcionados por el Congreso. Un instructor de reclutas citado en el informe calificó estas reducciones en los estándares como un "fracaso catastrófico". Entre las decisiones más cuestionadas se encuentra la autorización para que más de 3.500 reclutas con experiencia previa en fuerzas del orden completaran su entrenamiento básico de forma virtual. Anteriormente, la formación era exclusivamente presencial y requería un mes completo en un centro de entrenamiento específico.

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La velocidad del proceso permitió que algunos oficiales finalizaran la capacitación en menos de un día utilizando la modalidad en línea. Además, el borrador critica la modificación de la política que anteriormente limitaba a los reclutas a dos oportunidades para aprobar una prueba, permitiendo ahora un número ilimitado de intentos. Se reportó el caso de un oficial que necesitó 32 intentos antes de superar la evaluación. El secretario actual, Markwayne Mullin, restauró los estándares más estrictos en julio, pero señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha resuelto completamente las deficiencias de entrenamiento derivadas de esas reducciones iniciales.

Presión política y respuesta institucional

La aceleración en la contratación y el despliegue de oficiales se produjo tras meses de presión por parte de la Casa Blanca para incrementar las deportaciones y los arrestos. A pesar de que el ICE ha afirmado repetidamente que la capacitación era adecuada, varios incidentes violentos han generado preocupación sobre si personal sin la cualificación necesaria estaba recibiendo insignias oficiales. Los representantes de Kristi Noem no respondieron a las solicitudes de comentarios. En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado afirmando que Markwayne Mullin actuó rápidamente al asumir el cargo y que los oficiales del ICE reciben entrenamiento adicional. Un portavoz del ICE destacó que una parte significativa del personal incorporado durante el aumento de contrataciones ya tenía experiencia en fuerzas del orden y había completado con éxito una academia policial.

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Cuando se le preguntó sobre los cambios en los protocolos de entrenamiento durante una audiencia frente al Congreso, Markwayne Mullin admitió que existían decisiones previas a su nombramiento que debían revertirse. La capacitación del personal del ICE ha estado bajo escrutinio público debido a la proliferación en línea de videos que documentan tácticas bruscas. La agencia ha estado involucrada en una serie de tiroteos, algunos de los cuales implicaron a ciudadanos estadounidenses, lo que ha intensificado el debate sobre la idoneidad de los agentes desplegados.

Consecuencias legales y incidentes críticos

Aunque el informe del inspector general no estableció una conexión directa entre la capacitación deficiente y los problemas operativos en el terreno, se sabe que al menos un oficial involucrado en un incidente grave se unió al ICE bajo los estándares más bajos. David Brouillette, quien fue contratado en diciembre, le disparó fatalmente a Johan Sebastián Durán Guerrero, un migrante colombiano de 25 años, en Maine durante este verano. Este tiroteo ocurrió durante un control vehicular y ha sido objeto de atención mediática y legal.

David Brouillette no respondió a un mensaje enviado a su correo electrónico personal. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional elaboró el borrador que detalla estas fallas estructurales. Estos hallazgos ocurren mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas continúan patrullando aeropuertos internacionales, como el Aeropuerto Internacional de Dulles en Virginia, el 26 de marzo de 2026, en el marco de las operaciones de aplicación de la ley migratoria.