Crítica masiva a Alberto Gamero por derrota de Millonarios ante Deportes Tolima

El triunfo 2-1 de Deportes Tolima contra Millonarios desata ira en la hinchada embajadora por el rendimiento de Alberto Gamero en la Liga Betplay 2026-2.

El equipo Vinotinto y Oro de Deportes Tolima aseguró una victoria contundente de 2-1 sobre Millonarios en el escenario del partido, un resultado que marcó el inicio de un renacer competitivo para el cuadro tolimense dentro del campeonato Liga Betplay 2026-2. Para la hinchada embajadora, la derrota no fue solo un revés deportivo, sino el detonante de una ola de críticas severas contra Alberto Gamero, quien asume el desafío de dirigir al 16 veces campeón de Colombia en esta temporada. Los simpatizantes mostraron su evidente descontento en las redes sociales, cuestionando la gestión técnica del entrenador frente a la mala administración de la ventaja inicial que el equipo capitalino ostentaba.

Déficit de resultados bajo el mando de Gamero

El historial reciente del cuerpo técnico de Alberto Gamero revela cifras preocupantes que explican la frustación acumulada por la afición. Desde su regreso al banquillo del cuadro capitalino en septiembre de 2025 para reemplazar a Fabián Bustos, el estratega ha gestionado 12 compromisos oficiales. La estadística muestra un predominio claro de los empates, con 8 partidos terminados en tablas, mientras que el balance registra 3 victorias y únicamente 1 derrota hasta la fecha del enfrentamiento en Ibagué.

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Esta única derrota previa a este clásico contexto se registró en un duelo contra Barranquilla F.C. por la Copa Betplay, un partido que terminó en eliminación el 17 de septiembre tras definirse desde el punto de penalti. A pesar de los títulos conquistados en su primera etapa con el club, los resultados estables en la temporada actual han erosionado la confianza de la hinchada, quienes recuerdan con molestia la falta de victoria en el clásico frente a América y la caída actual.

Confesiones del DT sobre errores conceptuales

Alberto Gamero no ocultó su disconformidad con la actuación de sus jugadores en la rueda de prensa posterior al cotejo, admitiendo abiertamente que el estilo de juego impuesto no genera la consistencia necesaria. El entrenador reconoció que el equipo comenzó ganando gracias al gol de Juan Guillermo Cuadrado, pero perdió la ventaja debido a factores internos. Específicamente, señalaba que los goles a favor del rival surgieron de errores conceptuales reiterados por sus futbolistas, una falla casi inadmisible en el nivel profesional que repetidamente se manifiesta durante los mismos encuentros.

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El estratega también hizo hincapié en la falta de continuidad ofensiva, destacando que no han logrado vincular dos partidos consecutivos con buen desempeño y resultado positivo. Cuando el equipo obtiene la victoria, existe una tendencia a no mantener el mismo nivel en el duelo siguiente, independientemente de cómo se desarrolle la estrategia táctica. Gamero explicó que intentó mantener la estructura del equipo, pero tuvo que realizar dos cambios obligatorios por la baja de Valencia y Ureña, lo que alteró significativamente el rendimiento colectivo.

Expectativas y próximo desafío en El Campín

A pesar de la presión mediática y la crítica popular, el técnico se mantuvo optimista respecto a la clasificación del equipo a la fase final. Millonarios ocupa actualmente la séptima posición de la tabla con 27 unidades acumuladas, una cifra que Gamero considera suficiente para aspirar a uno de los cuatro cupos disponibles para los Cuadrangulares. El entrenador subrayó que un triunfo en el último partido contra Alianza Valledupar aseguraría la permanencia en la lucha por el título.

La dirección técnica buscaba aprovechar la mejora mostrada en el juego contra América, donde jugadores como Vega sostuvieron la mitad de la cancha y Banguero, aunque no estuvo en su mejor versión, cumplió su rol defensivo. El objetivo inmediato es consolidar una identidad de juego más sólida para evitar que los partidos empaticen o pierdan ventajas tempranas. El próximo compromiso se disputará en El Campín, un escenario donde la hinchada capitalina exigirá una respuesta contundente para revertir el ciclo negativo y evitar nuevas decepciones en la temporada.