CRC emite nuevo concepto sobre la integración Tigo-Movistar: Fortaleciendo la Competencia en Telecomunicaciones

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publica un nuevo concepto técnico en relación con el proceso de integración entre TIGO-UNE y MOVISTAR, enfatizando la importancia de preservar la competencia y garantizar mejores servicios para los usuarios colombianos. El documento proporciona un análisis exhaustivo para la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su evaluación de la operación.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones ( CRC ) ha emitido un nuevo concepto técnico complementario en el contexto del proceso de integración empresarial entre TIGO-UNE (Colombia Móvil) y MOVISTAR (Telefónica Colombia). Este proceso de integración se encuentra actualmente en evaluación por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la autoridad competente que tiene la facultad exclusiva para aprobar o rechazar esta operación.

Este nuevo concepto técnico representa un paso crucial en el acompañamiento de la CRC a la SIC, actuando en cumplimiento de su mandato legal de promover la competencia, proteger a los usuarios y asegurar un desarrollo eficiente en los mercados de telecomunicaciones de Colombia. La CRC, ejerciendo su facultad de intervención de oficio, ha analizado exhaustivamente los condicionamientos propuestos por diversas partes interesadas, incluyendo operadores, entidades del sector y competidores, así como el documento económico presentado por las empresas involucradas ante la SIC y otras observaciones recibidas durante el proceso de integración. Este análisis en profundidad busca anticipar posibles riesgos, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la solidez de la decisión que la autoridad de competencia deberá adoptar. La CRC proporciona una visión integral que considera todos los aspectos relevantes, asegurando que la decisión final sea informada y basada en un análisis técnico riguroso. Se considera un aporte estratégico dentro del acompañamiento técnico, complementando el concepto emitido previamente por la CRC el 14 de mayo de 2025. Además, este concepto técnico complementario subraya la importancia de que las decisiones en materia de competencia no solo tienen efectos inmediatos sobre los precios, sino que también juegan un papel determinante en asegurar la inversión, la innovación y la calidad del servicio a mediano y largo plazo. De esta manera, la CRC destaca la relevancia de preservar la competencia en el presente para garantizar la sostenibilidad y la eficiencia dinámica del sector en el futuro. El análisis realizado también destaca la alineación de este enfoque con las mejores prácticas internacionales de política de competencia y regulación de telecomunicaciones, reforzando la pertinencia y solidez del acompañamiento que se brinda a la SIC. \El nuevo concepto emitido por la CRC es una reafirmación de su rol como autoridad técnica independiente, y demuestra su compromiso de acompañar a la SIC con rigor analítico, transparencia y neutralidad. La Comisión continuará proporcionando evidencia y análisis exhaustivos para asegurar que las decisiones adoptadas fortalezcan la competencia, promuevan la innovación y, en última instancia, garanticen la disponibilidad de más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los colombianos. Claudia Ximena Bustamante, Comisionada y Directora Ejecutiva de la CRC, enfatizó que este insumo no debe interpretarse como una aprobación ni un rechazo de la Comisión, sino como un análisis independiente que aporta evidencia y criterios regulatorios valiosos. Este análisis está diseñado para anticipar posibles riesgos, identificar oportunidades estratégicas y asegurar que cualquier decisión preserve entornos competitivos que beneficien a los usuarios. La CRC, con su actuación, reitera su compromiso con la protección de los consumidores y la promoción de un sector de telecomunicaciones robusto y competitivo, que impulse el crecimiento económico y el bienestar social en Colombia. La transparencia y la rigurosidad técnica son los pilares fundamentales de la actuación de la CRC, que se traduce en decisiones basadas en evidencia, análisis profundos y una clara orientación al interés público





