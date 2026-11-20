La CRC detectó que el presidente Abelardo de la Espriella excedió tiempos y temas en su alocución del 15 de noviembre, marcando el segundo incumplimiento consecutivo tras el del 25 de octubre.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha determinado nuevamente que el presidente Abelardo de la Espriella infringió los protocolos establecidos para sus intervenciones televisivas. El informe oficial sobre la transmisión realizada el 15 de noviembre señala que la entidad de regulación encontró que el mandatario superó el tiempo máximo autorizado y abordó temas que no habían sido incluidos en la solicitud previa de aprobación. Esta situación se suma a un incidente previo ocurrido durante la intervención del 25 de octubre, fecha en la cual la CRC también identificó violaciones significativas tanto en los límites temporales como en los temáticos pactados.

El pronunciamiento oficial fue divulgado a través de un informe público elaborado específicamente por la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la CRC. Esta acción se realiza estrictamente en cumplimiento de las disposiciones vigentes emanadas del Consejo de Estado, las cuales buscan ejercer un control estricto sobre las alocuciones presidenciales en televisión. El objetivo fundamental de estas auditorías es garantizar que la información llegue a la ciudadanía con pluralismo e imparcialidad, evitando desviaciones de los acuerdos iniciales.

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Origen judicial y marco normativo vigente

Las reglas de supervisión que rigen actualmente estas transmisiones tienen su origen en un fallo histórico emitido por el Consejo de Estado el 16 de septiembre de 2025. En dicha decisión, la máxima instancia judicial amparó el derecho fundamental a la información de varios ciudadanos y ordenó explícitamente la creación de mecanismos de vigilancia sobre las alocuciones presidenciales. El Tribunal dispuso que estos controles exhaustivos se realizaran en tres fases distintas: antes de la emisión, durante la transmisión y después de su finalización, con el propósito inequívoco de garantizar el pluralismo y la imparcialidad informativa.

En respuesta directa a esta orden judicial, la CRC expidió la Resolución 8091 de 2025, un instrumento normativo que incorporó una sección específica dedicada exclusivamente a las alocuciones presidenciales dentro de la regulación general de contenidos audiovisuales. Este marco legal obliga a la entidad reguladora a publicar un informe detallado sobre cada intervención dentro de los dos días siguientes a su realización. Dicho documento debe evaluar rigurosamente si la alocución cumplió con los criterios de urgencia de interés público y excepcionalidad, además de verificar las garantías de pluralismo informativo durante todo el proceso.

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Criterios de autorización y excepciones

La sentencia del Consejo de Estado estableció tres criterios principales que deben cumplirse obligatoriamente para autorizar este tipo de intervenciones en medios de comunicación. El primer criterio exige que exista una justificación suficiente y que la solicitud responda a circunstancias urgentes que así lo requieran. El segundo criterio establece claramente que las alocuciones no deben convertirse en una práctica recurrente, prohíbiendo específicamente transmisiones programadas en un mismo intervalo semanal que puedan simular una agenda política fija.

El tercer criterio exige límites temáticos y temporales estrictos, lo que significa que la Presidencia debe detallar con precisión los asuntos que abordará y precisar las horas exactas de inicio y finalización de la intervención. Además, la normativa indica que el tiempo autorizado no puede ser notoriamente excesivo en relación con lo solicitado y aprobado. Estos controles previos son fundamentales para asegurar que la alocución se mantenga dentro de los parámetros de legalidad y servicio público establecidos por la ley.

Impacto regulatorio en la gestión pública

Con el examen de la transmisión del 15 de noviembre, la entidad reguladora advirtió formalmente sobre los incumplimientos detectados, reforzando la necesidad de adherirse estrictamente a las normas establecidas por la Resolución 8091 de 2025. La reiteración de las irregularidades en el presidente Abelardo de la Espriella, tanto en la fecha del 25 de octubre como en la del 15 de noviembre, evidencia la importancia crítica de la supervisión continua por parte de la CRC.

La publicación de estos informes de cumplimiento no solo cumple con la orden del Consejo de Estado del 16 de septiembre de 2025, sino que también establece un precedente administrativo importante. Las autoridades están obligadas a mantener una vigilancia activa que proteja el derecho fundamental a la información de la ciudadanía. Cualquier desviación en los tiempos o temas autorizados será documentada y publicada para garantizar la transparencia en la gestión pública y el uso de los canales de televisión oficiales.